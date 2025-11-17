Logo Epoch Times

vor 7 Minuten

Den richtigen Tarif wählen: Tipps und Tricks für die Kfz-Versicherung

vor 22 Minuten

Rentenpaket im Bundestag: Ministerin Prien will Abstimmung verschieben

vor 27 Minuten

Freigabe von Epstein-Akten: Trump empfiehlt Abstimmung

vor 35 Minuten

Job-Ende von 25.000 VW-Mitarbeitern vertraglich fixiert

vor 43 Minuten

USA wollen venezolanisches Kartell auf Terrorliste setzen - Trump: Gespräche mit Maduro möglich

vor 2 Stunden

Helsing-Chef zur Massenproduktion von Drohnen: Autozulieferer „natürliche Partner“

vor 2 Stunden

Umweltminister Schneider: Berlin steht zur internationalen Klimafinanzierung

vor 2 Stunden

Präsidentschaftswahl in Chile: Kommunistin vor deutschstämmigem Rechten

vor 10 Stunden

OB-Wahl in Kiel: Kandidaten von CDU/FDP und Grünen in Stichwahl

vor 11 Stunden

Uran-Transport nach Russland: Greenpeace kritisiert Vorgehen Frankreichs

Logo Epoch Times
Fluglotsen arbeiten wieder

Einschränkungen im US-Flugverkehr werden aufgehoben

Nach dem Ende der US-Haushaltssperre läuft der Flugverkehr wieder normal. Der bislang längste Shutdown in der Geschichte der USA führte zum Ausfall von tausenden Flügen. 

top-article-image

JetBlue-Flugzeuge am Terminal B des Flughafens LaGuardia Airport (LGA) in New York, USA.

Foto: Boarding1Now/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach dem Ende der Haushaltssperre normalisiert sich der Flugverkehr in den USA wieder. Die wegen des „Shutdowns“ angeordneten Beschränkungen werden heute aufgehoben, wie die US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilte. Somit könne der „normale Betrieb im gesamten nationalen Luftraum“ wieder aufgenommen werden.
Wegen des Ausfalls von Fluglotsen infolge der Haushaltssperre war die Zahl der Inlandsflüge an den größten US-Flughäfen ab dem 7. November um zehn Prozent verringert worden. Der bislang längste Shutdown in der Geschichte der USA führte zum Ausfall von tausenden Flügen.
Mehr dazu
Fluglotsen gehören in den USA zu den unverzichtbaren Berufsgruppen, die seit Beginn der Haushaltssperre am 1. Oktober eigentlich ohne Bezahlung hätten arbeiten müssen. Die Behörden verzeichneten jedoch viele Krankmeldungen.
US-Präsident Donald Trump forderte die Fluglotsen in der vergangenen Woche auf, auch ohne Bezahlung zur Arbeit zu kommen. Am vergangenen Mittwoch unterzeichnete Trump dann einen Übergangshaushalt zur Beendigung der Haushaltssperre. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.