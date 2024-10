Elton John teilt mit derbem Schimpfwort gegen Elon Musk aus

Der britische Popstar Elton John hat sich bei einer Preisverleihung in London zu einem derben Witz über Tesla-Chef Elon Musk hinreißen lassen. Als der 77-Jährige die Trophäe des „Attitude“-Magazins in Form des Buchstabens „A“ entgegennahm, witzelte er: „Ist das der Preis? Wofür steht A?“ John sprach ein derbes Schimpfwort aus, das ihm in den Sinn gekommen sei – aber er wolle nicht über Elon Musk sprechen, so der Superstar. „Lasst uns eine schöne Zeit verbringen“.

Elton John wurde von dem LGBTQ+-Magazin für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Angekündigt wurde die Pop-Legende von einem weiteren britischen Superstar: Ed Sheeran (33). Der Legacy Award wurde erst zum zweiten Mal vergeben, 2017 hatte ihn der britische Prinz Harry (40) stellvertretend für seine Mutter Diana entgegengenommen. Zu den diesjährigen Preisträgern gehörte auch der Sieger des Eurovision Songcontest, der Schweizer Sänger Nemo. Die englische Abkürzung LGBTQ+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und queere Menschen, das Pluszeichen für weitere Identitäten.

Von Musk zunächst keine Reaktion

Was den Seitenhieb gegen Musk auslöste, blieb unklar. Elton John hatte nach der Übernahme des Kurznachrichtendiensts Twitter durch Musk, der diesen inzwischen in X umbenannt hat, seine Aktivitäten auf der Plattform beendet. Er begründete den Schritt damals mit Falschinformationen, die nun ungehindert verbreitet werden könnten. Musk hatte daraufhin Bedauern geäußert: „Ich liebe deine Musik. Ich hoffe, du kommst zurück“, schrieb er damals. Zu der jüngsten Äußerung des Briten gab es von Musk zunächst keine Reaktion. (dpa/red)