England hebt Quarantäne-Pflicht für Corona-Geimpfte aus Frankreich auf

England hebt nun auch für Reisende aus Frankreich die Quarantäne-Pflicht für Corona-Geimpfte auf. Die Änderung trete am Sonntag in Kraft, teilte die britische Regierung am Mittwochabend mit. Deutschland wird nach einer Überprüfung der Einreiseregeln auf die Liste der sogenannten grünen Länder gesetzt. Reisende aus diesen Ländern müssen sich unabhängig von ihrem Impfstatus nicht mehr in Quarantäne begeben.

Am Montag hatte die britische Regierung bereits alle vollständig geimpften Reisenden aus der EU und den USA von der Quarantäne-Pflicht befreit – Frankreich war von der Regelung jedoch wegen der dortigen Verbreitung der Beta-Variante des Coronavirus ausgenommen.

Die Befreiung von der Quarantäne-Pflicht gilt für alle, die vollständig mit einem von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA oder der US-Behörde FDA zugelassenen Vakzin geimpft sind. Reisende müssen sich jedoch vor ihrer Abreise und nach ihrer Ankunft auf das Coronavirus testen lassen.

Die Einreiseregelungen Englands kommen alle drei Wochen auf den Prüfstand. Am Mittwoch entschieden die Behörden zudem, Deutschland, Österreich, Slowenien, die Slowakei, Lettland, Rumänien und Norwegen auf die Liste der sogenannten grünen Länder zu setzen. Damit entfällt die Quarantäne-Pflicht für Reisende unabhängig von ihrem Impfstatus. Allerdings müssen auch sie sich vor und nach ihrer Einreise testen lassen.

Die Regionalregierungen von Schottland, Wales und Nordirland erlassen ihre eigenen Einreisebestimmungen, folgen den englischen Regelungen jedoch weitgehend. (afp)

