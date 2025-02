Erdbeben der Stärke 4,0 erschüttert Neu Delhi

In Neu Delhi hat es am Montagmorgen ein Erdbeben der Stärke 4,0 gegeben. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi rief die Bewohner der Hauptstadt und der umliegenden Region in einer Erklärung im Onlinedienst X dazu auf „ruhig zu bleiben und den Sicherheitsanweisungen zu folgen“.

Er warnte zudem vor Nachbeben, die Behörden seien in Alarmbereitschaft. Berichte über schwere Schäden gab es zunächst nicht.

Der US-Erdbebenwarte zufolge trat das Beben in einer geringen Tiefe von etwa zehn Kilometern unter der Erdoberfläche auf.

Nordindien liegt auf einer großen geologischen Verwerfungslinie, an der die indische tektonische Platte in die eurasische Platte drückt und die Himalaya-Berge bildet. Erdbeben treten dort häufig auf. (afp/red)