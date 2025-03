Ausland Noch kein Bericht über Schäden

Erdbeben der Stärke 6,7 vor Neuseelands Südküste

Tausende Menschen haben in Neuseeland ein heftiges Erdbeben gespürt. Solche Beben sind in dem Pazifikstaat keine Seltenheit – und wecken jedes Mal Erinnerungen an die Katastrophe von 2011.