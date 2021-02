Erdbeben im Südpazifik löst Tsunami aus

Ein Erdbeben der Stärke 7,7 im Südpazifik hat einen Tsunami ausgelöst. Das meldete die australische Wetterbehörde am Donnerstag (Ortszeit) bei Twitter. Die Behörde sprach insbesondere eine Warnung für die australische Lord-Howe-Insel aus, die rund 550 Kilometer östlich vom australischen Festland liegt.

Zuvor hatten die US-Erdbebenwarte USGS bereits Tsunami-Warnungen für Neuseeland, Vanuatu und Neukaledonien herausgegeben.

A 7.7-magnitude #earthquake hit the South Pacific on Thursday sparking #tsunami warning in the following nations:

1- #NewZealand

2-New Caledonia

3-#Vanuatu

4-#Fiji #NewZeland seems to be the hardest hit pic.twitter.com/IEthfXiheh

