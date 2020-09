Erdogan droht Griechenland im Gasstreit mit Konsequenzen

Im Streit zwischen Ankara und Athen um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Griechenland erneut mit Konsequenzen gedroht. Die Türkei sei in dem Konflikt „zu allen Möglichkeiten und allen Konsequenzen bereit“, sagte Erdogan am Samstag in einer Rede in Istanbul.

Seit der Entdeckung reicher Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gibt es heftigen Streit um deren Ausbeutung. Neben Griechenland und der Türkei erhebt auch Zypern Anspruch auf die Seegebiete. Ankara und Athen untermauern ihren Anspruch durch die Entsendung von Kriegsschiffen. Die Beziehungen zwischen den beiden Nato-Mitgliedern sind deshalb extrem angespannt.

Für Sonntag haben die türkischen Streitkräfte eine weitere Militärübung in der Region angekündigt. Das Manöver soll demnach in der Türkischen Republik Nordzypern stattfinden, die nur von der Türkei anerkannt wird, und fünf Tage dauern. (afp)