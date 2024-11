Ausland „Umsetzung der Westlichen Länder wichtig“

Erdogan: IStGH-Haftbefehl gegen Netanjahu ist „mutige Entscheidung“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Ausstellung der Haftbefehle gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und dessen Ex-Verteidigungsminister Joav Gallant unterstützen. Das verkündete Erdogan am Samstag in einer Rede in Istanbul.