Nach Preiserhöhung: Deutschlandticket hat eine Million Nutzer verloren

Mit der Steigerung des Preises von 49 auf 58 Euro im Januar sei die Nutzerzahl auf 13,4 Millionen gesunken – im Dezember 2024 seien es noch 14,5 Millionen gewesen, berichtete die „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ, Donnerstagsausgabe) in Berufung auf eine Marktforschung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und der Deutschen Bahn.

Es habe immer wieder saisonale Rückgänge beim monatlich kündbaren Deutschlandticket gegeben, berichtete die Zeitung weiter – etwa wenn mehr Menschen auf das Rad umsteigen. Die Quartalszahlen jedoch könnten demnach auf eine Trendumkehr hindeuten: Die Zahl der Nutzer sank von 14,2 Millionen im letzten Quartal 2024 auf 13,5 Millionen im ersten Quartal des laufenden Jahres. Mehr als die Hälfte des Rückgangs und damit rund 430.000 Tickets führt die Marktforschung auf die Preiserhöhung zurück.

Bestätigt sich das durch die bisher noch nicht vorliegenden endgültigen Verkaufszahlen, wäre das allerdings immer noch besser als erwartet: Prognosen gingen von einem Rückgang von bis zu neun Prozent der Nutzer aus, jetzt sind es etwa sechs Prozent.

Besonders auffällig: Beim Jobticket sank die Zahl um etwa 16 Prozent auf 2,2 Millionen. Dabei hatte sich die Branche umgekehrt einen deutlichen Schub von Unternehmen erhofft, die für ihre Mitarbeiter einen Teil der Kosten übernehmen. Bei jungen Leuten zwischen 14 und 29 Jahren brachen die Zahlen regelrecht ein – um mehr als 36 Prozent.

Die Branche fordert daher, künftig auf sprunghafte Preissteigerungen zu verzichten, sondern statt dessen auf „maßvolle, nachvollziehbare Preiserhöhungen“ zu setzen. Außerdem müsse die Finanzierung von Bund und Ländern dauerhaft gesichert werden. Wegen der noch nicht abgeschlossenen Haushaltsverhandlungen ist dies nur bis Ende des Jahres der Fall.

„Wenn man das Deutschland-Ticket zu einem verkehrspolitischen Erfolg machen will, muss man es jetzt dauerhaft verankern – sowohl in der Finanzierung, in der Ausgestaltung und auch mit einer deutschlandweiten Bewerbung“, mahnte VDV-Geschäftsführer für den ÖPNV, Alexander Möller, gegenüber der „FAZ“.

Union und SPD hatten festgelegt, das Deutschlandticket „über 2025 hinaus“ fortzusetzen. Preissteigerungen soll es erst ab 2029 geben – dann werde „der Anteil der Nutzerfinanzierung schrittweise und sozialverträglich erhöht“, heißt es im Koalitionsvertrag. In den Jahren 2023 bis 2025 zahlten Länder und Bund jeweils 1,5 Milliarden Euro für das D-Ticket, um Einnahmeausfälle bei den Verkehrsbetrieben auszugleichen. (afp)