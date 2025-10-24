Schlafen und Ernährungen
Erkältungszeit: Krankenkasse meldet steilen Anstieg bei Atemwegsinfekten
Mit Beginn der Erkältungszeit steigt die Zahl der Atemwegsinfekte in Deutschland steil an. Das teilte die Krankenkasse Barmer in Berlin mit. Sie registriert wachsende Raten von Krankschreibungen. Grippe und Corona sind bisher aber selten.
Artikel teilen
Lesedauer: 1 Min.
Lesedauer: 1 Min.
Die Rate der Krankschreibungen wegen Atemwegsinfektionen erhöhte sich demnach zwischen Mitte August und Ende September massiv von 99 auf 215 Betroffene je 10.000 eigene Versicherte. Die Barmer riet dazu, das Immunsystem zu stärken.
„Dazu gehören unter anderem ausreichend Schlaf sowie eine Vitamin-C- und eiweißreiche Ernährung“, erklärte die leitende Medizinerin der Kasse, Ursula Marschall. Laut Barmer geht der deutliche Anstieg der Krankschreibungen überwiegend auf verbreitete Infekte wie Schnupfen zurück. Ausfälle wegen Grippe und Corona spielten bisher „nur eine untergeordnete Rolle“. Es sei offen, ob es ein „Grippewinter“ werde. (afp)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.