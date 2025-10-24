Erkältungszeit: Krankenkasse meldet steilen Anstieg bei Atemwegsinfekten

Die Rate der Krankschreibungen wegen Atemwegsinfektionen erhöhte sich demnach zwischen Mitte August und Ende September massiv von 99 auf 215 Betroffene je 10.000 eigene Versicherte. Die Barmer riet dazu, das Immunsystem zu stärken.

„Dazu gehören unter anderem ausreichend Schlaf sowie eine Vitamin-C- und eiweißreiche Ernährung“, erklärte die leitende Medizinerin der Kasse, Ursula Marschall. Laut Barmer geht der deutliche Anstieg der Krankschreibungen überwiegend auf verbreitete Infekte wie Schnupfen zurück. Ausfälle wegen Grippe und Corona spielten bisher „nur eine untergeordnete Rolle“. Es sei offen, ob es ein „Grippewinter“ werde. (afp)