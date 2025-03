Erneut landesweiter Stromausfall in Kuba

Proteste mit Kochtöpfen – während der dritten Nacht eines landesweiten Stromausfalls in Havanna am 20. Oktober 2024. Der kubanische Präsident Miguel Diaz-Canel warnte, dass er mit „Strenge“ gegen diejenigen vorgehen werde, die versuchen, die öffentliche Ordnung zu stören. Foto: Yamit Lage/AFP via Getty Images