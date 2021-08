LIVE: Erneut Massendemonstrationen gegen verschärfte Corona-Regeln in Frankreich

Demonstranten mit französischer Flagge stehen während eines Protestes in Frankreich gegen die obligatorische Covid-19-Impfung für bestimmte Arbeitnehmer und die von der französischen Regierung geforderten Gesundheitspass. Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP über Getty Images

Großdemonstration in Paris

Auch am Samstag sind wieder zahlreiche Demonstranten in Frankreich auf den Straßen, um gegen die Corona-Politik der Regierung zu protestieren.

In Frankreich demonstrieren das fünfte Wochenende in Folge landesweit viele Menschen gegen die Verschärfung der Corona-Regeln.

Das französische Parlament hatte Ende Juli ein Gesetz verabschiedet, das eine Corona-Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte sowie für Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte vorsieht. Beschlossen wurde auch eine Ausweitung der Regelungen zum sogenannten Gesundheitspass. Seit Montag muss nun beim Betreten von Restaurants und Cafés, Gesundheitseinrichtungen, manchen Einkaufszentren, Messen und Jahrmärkten sowie für Fernreisen in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Impfung, eine Genesung oder ein Negativ-Test nachgewiesen werden; bei deutschen Touristen reichen im Allgemeinen die zu Hause ausgestellte Nachweise.

Bei einigen Märschen in Paris skandierten die Menschen letztes Wochenende Parolen gegen Staatschef Emmanuel Macron wie etwa „Macron, halt die Klappe, wir wollen ihn nicht mehr“. Zu einer der Kundgebungen hatte der frühere Chefstratege der rechtsgerichteten Marine Le Pen, Florian Philippot, aufgerufen.

Die Zahl der Teilnehmer an den Protesten nimmt von Wochenende zu Wochenende zu. Am 31. Juli waren laut Innenministerium 204.000 Menschen in über 150 Städten auf die Straße gegangen, davor waren es 161.000 beziehungsweise 110.000 Teilnehmer. (afp/er)

