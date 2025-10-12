Logo Epoch Times

Gefecht im Grenzgebiet

Eskalation zwischen Afghanistan und Pakistan: Taliban melden 58 getötete Soldaten

Zwischen Afghanistan und Pakistan droht eine neue Eskalation. Nach einem blutigen Angriff der Taliban schwört Pakistan auf eine „vernichtende Antwort“.

top-article-image

Die Taliban feiern ihren „Erfolg“. Archivbild.

Foto: Siddiqullah Alizai/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Der Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan ist am Wochenende eskaliert: Bei einem nächtlichen Angriff afghanischer Taliban-Kämpfer seien 58 pakistanische Soldaten getötet worden, sagte ein afghanischer Regierungssprecher am Sonntag vor Journalisten. Pakistan kündigte  eine „entschlossene“ Reaktion auf den Angriff an.
Der Taliban-Sprecher erklärte, bei dem Gefecht im Grenzgebiet zwischen den Nachbarstaaten seien zudem etwa 30 weitere pakistanische Soldaten verletzt und neun Taliban-Kämpfer getötet worden.
Das Verteidigungsministerium der in Afghanistan herrschenden islamistischen Taliban hatte den Einsatz bereits am Samstagabend bekannt gegeben und als „erfolgreich“ bezeichnet. Das Ministerium begründete das Vorgehen mit „wiederholten Grenzverletzungen und Luftangriffen“ der pakistanischen Armee auf afghanischem Staatsgebiet.
Pakistans Regierungschef Shehbaz Sharif kündigte am Sonntag eine „entschlossene und wirksame Reaktion“ an und bekräftigte seinen Vorwurf, die Taliban-Machthaber in Kabul gewährten „terroristischen Elementen“ Unterschlupf.

Pakistan droht mit einer „vernichtenden Antwort“

„Afghanistan spielt mit dem Feuer und mit dem Blut“, sagte Pakistans Innenminister Mohsin Naqvi und kündigte eine „vernichtende Antwort“ an. Naqvi stellte einen Vergleich mit der militärischen Konfrontation mit Indien im Mai her, bei der die beiden benachbarten Atommächte einander mit Marschflugkörpern, Drohnen und Artilleriefeuer beschossen hatten.
Am Freitag hatten die pakistanischen Taliban (TTP) sich zu mehreren tödlichen Angriffen in der pakistanischen Unruheprovinz Khyber Pakhtunkhwa im an Afghanistan angrenzenden Nordwesten des Landes bekannt, bei denen laut Behördenangaben 23 Menschen getötet wurden. Die mit den afghanischen Taliban verbündete TTP und weitere verbündete Gruppen verüben regelmäßig Angriffe auf Sicherheitskräfte in Pakistan.
Kurz vor den Angriffen hatte die afghanische Taliban-Regierung Pakistan beschuldigt, für Anschläge in Kabul verantwortlich zu sein. In der afghanischen Hauptstadt hatte es am Donnerstag zwei Explosionen gegeben.
Pakistan wirft Afghanistan seit Längerem vor, Milizen Schutz zu gewähren, die Angriffe in Pakistan verüben. Die Taliban-Regierung in Kabul bestreitet dies. (afp/red)

