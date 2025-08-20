Logo Epoch Times

vor 41 Minuten

Explosion in Polen: Behörden vermuten Absturz von Militärdrohne

vor einer Stunde

„Ein Inferno“ - Deutsche helfen beim Kampf gegen Mega-Brände in Spanien

vor einer Stunde

Mann droht mit laufender Kettensäge: Streit auf Parkplatz in Itzehoe eskaliert

vor 2 Stunden

Israel will Gaza weiterhin einnehmen - prüft aber Waffenruhe-Vorschlag

vor 3 Stunden

Astronomen finden neuen Uranus-Mond

vor 4 Stunden

26-Jähriger gesteht Führerscheinbetrug in 112 Fällen - Erster Käufer Tod durch Motorradunfall

vor 5 Stunden

Haseloff ist gegen Steuererhöhungen und für ein „Update von Hartz IV“

vor 5 Stunden

Anklage: Junger IS-Anhänger soll Anschlag in Deutschland geplant haben

vor 5 Stunden

Studie: Die deutsche Wirtschaft ist abhängig vom Seehandel im Roten Meer

vor 6 Stunden

Nächster NATO-Gipfel findet Anfang Juli 2026 in der Türkei statt

Logo Epoch Times
27 Ausbrüche

EU-Behörde: Neuer Rekord bei von Mücken übertragenen Viren

Lange Sommer und milde Winter lassen Stechmücken gedeihen. Von ihnen übertragene Krankheiten werden in Europa immer häufiger. Ein beliebtes Urlaubsland der Deutschen ist besonders stark betroffen.

top-article-image

Durch Mücken verbreitete Krankheiten werden in Europa immer häufiger Foto: Uwe Anspach/dpa

Foto: Uwe Anspach/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Durch Stechmücken übertragene Viruserkrankungen kommen in Europa immer häufiger vor. Das teilte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) mit. Die Ansteckung mit Erregern wie dem West-Nil- oder dem Chikungunya-Virus könnte demnach in Europa zur neuen Realität werden, warnte das ECDC.
Einen neuen Rekord für den Kontinent verzeichnet demnach das durch die Asiatische Tigermücke übertragene Chikungunya-Virus. 27 Ausbrüche wurden bislang in diesem Jahr in Europa gemeldet. Erstmals wurde ein Fall von Chikungunya-Fieber, bei dem sich die Person vor Ort angesteckt hat, Anfang Juli im französischen Elsass bekannt. Das ist der EU-Behörde zufolge auf diesem Breitengrad außergewöhnlich und verdeutliche die Tatsache, dass sich das Übertragungsrisiko immer weiter Richtung Norden ausbreite.

Längere Sommer und mildere Winter – ideal für Mücken

Bis Mitte August wurden dem ECDC-Bericht zufolge in acht europäischen Ländern 335 Fälle von örtlich übertragenem West-Nil-Virus gemeldet und 19 Todesfälle. Italien ist mit 247 Fällen das am stärksten betroffene Land, gefolgt von Griechenland (35 Fälle). Das ECDC geht davon aus, dass die Anzahl der Infektionen weiter steigen und die Übertragungen ihren Höhepunkt im August oder September erreichen werden.
Mehr dazu
Als Gründe für die zunehmende Verbreitung der Krankheiten in Europa nennt das ECDC klimatische Bedingungen, die die Stechmücken gedeihen lassen: steigende Temperaturen, längere Sommerperioden, mildere Winter und Veränderungen in den Niederschlagsmustern. Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) kommt demnach mittlerweile in 16 europäischen Ländern vor, die Art breitet sich auch in Deutschland aus.
Die EU-Agentur rät Einwohnern und Besuchern in den betroffenen Gegenden – vor allem Älteren, Kindern und Personen mit geschwächtem Immunsystem -, sich gegen Mückenstiche zu schützen. Geeignet seien demnach unter anderem Mückenspray, Kleidung, die die Haut bedeckt, sowie Mückengitter an den Fenstern und Netze über den Betten. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.