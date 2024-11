Ausland „durch die Brüsseler Hintertür"

EU-Empfehlung für Rauchverbot nicht vom Tisch – Union empört

Obwohl die Empfehlung der EU-Kommission, Rauchen im Freien weitgehend zu verbieten, am Donnerstag im Straßburger EU-Parlament durchgefallen ist, soll sie am Dienstag im Ministerrat in Brüssel beschlossen werden. Das berichtet die „Bild“ (Samstagausgabe).