Merz trifft auf EU-Kollegen

EU-Gipfeltreffen in Brüssel: Hauptthemen Ukraine und Nahost-Konflikt

Nach dem NATO-Gipfel in Den Haag steht heute der EU-Gipfel in Brüssel an, ebenfalls der erste für Bundeskanzler Friedrich Merz. An kontroversen Themen mangelt es den Staats- und Regierungschefs nicht.