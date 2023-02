EU-Katastrophenschutzmechanismus aktiviert – Deutschland bietet Hilfe an

Rettungskräfte suchen auch in der Stadt Sarmada in der nordwestsyrischen Provinz Idlib am 6. Februar 2023 nach Opfern und Überlebenden. Das Erdbeben war bis nach Zypern und Ägypten zu spüren. Foto: MUHAMMAD HAJ KADOUR/AFP via Getty Images

Die Türkei hat den EU-Katastrophenschutzmechanismus aktiviert. Insbesondere Bergungsteams sind gefragt. THW und Bundeswehr bereiten sich vor.

Nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erste Soforthilfen angekündigt. „Das Technische Hilfswerk kann Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungs-Einheiten bereitstellen“, erklärte Faeser am Montag in Berlin. Auch „Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken bereitet das THW bereits vor und stimmt sich auf meine Bitte hin bereits eng mit dem türkischen Zivilschutz ab“.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte vor Journalisten, bisher gebe es noch keine Hinweise auf deutsche Opfer. Allerdings sei die Lage „noch sehr stark im Fluss“. Bei dem Erdbeben sind nach jüngsten Angaben mehr als 1.000 bis 1.500 Menschen in der Türkei und Syrien getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Offiziell ist bisher von mehr als 1.800 Toten die Rede, davon über 1.000 in der Türkei und knapp 800 in Syrien. Es wird befürchtet, dass die Opferzahlen weiter deutlich steigen werden.

Abstimmung mit EU-Partnern

„Wir werden alle Hilfen in Bewegung setzen, die wir aktivieren können“, sicherte Faeser weiter zu. Deutschland stimme sich eng mit den EU-Partnern ab und werde „mit allen Mitteln helfen, die uns zur Verfügung stehen und jetzt am dringendsten benötigt werden“. Sie habe darüber auch bereits mit dem türkischen Botschafter in Deutschland, Ahmet Basar Sen, gesprochen.

Ein Sprecher des Innenministeriums verwies darauf, dass auch die Abstimmung mit den europäischen Partnern laufe, nachdem die Türkei den EU-Katastrophenschutzmechanismus aktiviert habe. Angefordert wurden demnach insbesondere Bergungsteams.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Hilfe durch die Bundeswehr ins Spiel gebracht. „Selbstverständlich steht auch die Bundeswehr bereit, um in dieser humanitären Katastrophe den Betroffenen vor Ort schnell und unkompliziert zu helfen“, sagte er am Montag. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatten zuvor bereits Hilfe angeboten.

Hilfe auch für Syrien

Mit Blick auf Hilfe für Erdbebenopfer in Syrien verwies die Außenamtssprecherin auf die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen. Hier würden nun „eingespielte Kanäle“ zur Unterstützung genutzt. Den Angaben zufolge sollte um 13:00 Uhr ein Krisenstab im Auswärtigen Amt mit den beteiligten Ressorts zusammenkommen, um über die Koordinierung der Hilfe zu beraten.

Deutsche Hilfsorganisationen mobilisierten erste Unterstützung. Die Diakonie Katastrophenhilfe stellte für Nothilfemaßnahmen „in einem ersten Schritt 500.000 Euro“ bereit, wie das Hilfswerk der evangelischen Kirche mitteilte. Ein Team eines türkischen Partners sei auf dem Weg in die stark betroffene Region Hatay. Die Welthungerhilfe stellt vorerst 100.000 Euro Soforthilfe bereit.

„Es muss sichergestellt werden, dass die Überlebenden bei derzeit einstelligen Temperaturen eine Unterkunft finden“, sagt Bilge Menekse, Programmkoordinatorin der Diakonie Katastrophenhilfe für die Türkei. Auch auf der syrischen Seite seien die Zerstörungen enorm, erklärte die Diakonie weiter. „Aufgrund des Konflikts in dem Land waren bereits vor den Erdbeben Hunderttausende Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen.“ Auch hier sei eine Partnerorganisation in die Gebiete entsandt worden.

Das Beben habe eine Region getroffen, „in der Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien Schutz gesucht haben“, teilte die Welthungerhilfe mit. „Es wird damit gerechnet, dass noch viele Opfer unter den Trümmern liegen“, teilte Jesco Weickert, der Nothilfekoordinator der Welthungerhilfe in der Region, mit. „Immer wieder erschüttern Nachbeben die Region, viele Menschen harren deshalb bei Kälte und Schneeregen im Freien aus.“

Dutzende Nachbeben – eine Überlebende berichtet

Mittlerweile treffen Berichte über viele Nachbeben ein. Diese sind teilweise auch sehr hoch, das zweite Beben hatte beispielsweise eine Stärke von 7,5. Eine Überlebende berichtet, dass sie das zweite Beben in Panik versetzte. „Ich habe solche Angst. Ich habe das Beben so stark gefühlt, weil ich ganz oben im Haus wohne“, berichtet die um die 30 Jahre alte Tulin Akkaya in der osttürkischen Stadt Diyarbakir. „Wir rannten panisch nach draußen. Es war fast genauso wie das Beben am frühen Morgen. Ich kann nicht zurück in meine Wohnung, ich weiß nicht, was als Nächstes passiert.“

Dass zwei Erdbeben von solch einer Stärke dieselbe Region treffen, stellt die Rettungskräfte vor eine besondere Herausforderung. Der zweite massive Erdstoß kam zudem genau in dem Moment, als die Bewohner gerade wieder in ihre Häuser zurückgekehrt waren, um Sachen zu holen, die sie für die nächste kalte Nacht gebrauchen könnten.

Mehr als 50 Nachbeben wurden bereits in den ersten zehn Stunden nach dem großen ersten Beben gezählt. Mit weiteren Beben in den nächsten Tagen wird gerechnet. Weite Teile der Region sind nun von Gas und Strom abgeschnitten. Der Wetterdienst hat Regen für den Rest der Woche für den Südosten der Türkei angekündigt.

„Seit ich in einem Erdbeben-Gebiet lebe, bin ich an Erdstöße gewöhnt“, sagt Reporterin Melisa Salman in Kahramanmaras. „Aber das war das erste Mal, dass ich so etwas erlebt habe. Wir dachten, das ist die Apokalypse.“

Der Süden der Türkei sowie der Norden Syriens waren am frühen Montagmorgen zunächst von einem heftigen Beben der Stärke 7,9 erschüttert worden. Das Epizentrum war in der Nähe der türkischen Stadt Gaziantep. (dts/afp/ks)