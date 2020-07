EU-Kommissionspräsidentin streicht Gelder für polnische Kommunen: Keine LGBTI-Rechte, keine Zuschüsse

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich im Streit mit Polen um EU-Zuschüsse für die Rechte der LGBTI-Gemeinschaft eingesetzt. „Unsere Verträge stellen sicher, dass es jedem Menschen in Europa freisteht, zu sein, wer er ist, zu leben, wo er möchte, zu lieben, wen er will und so hoch hinaus zu wollen, wie er mag“, schrieb von der Leyen am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Our treaties ensure that every person in Europe is free to be who they are, live where they like, love who they want and aim as high as they want.

I will continue to push for a #UnionOfEquality. #LGBTI

