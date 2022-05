EU macht ernst: Soziale Plattformen unter eigener Kontrolle starten Pilotphase

Foto: ARIS OIKONOMOU/AFP via Getty Images

Europäisches Parlament in Brüssel. Foto: ARIS OIKONOMOU/AFP via Getty Images

Soziale Plattformen unter öffentlicher Kontrolle – dafür jedoch mit strengen Datenschutzstandards und ohne kommerzielles Profiling? Wer darauf Wert legt, könnte Gefallen an EU Voice und EU Video finden, die gerade ihre Pilotphase erleben. Noch ist es dort aber ruhig.

Zwei Tage, nachdem Tesla-Gründer und Multimilliardär Elon Musk den Erwerb der Kurznachrichtenplattform Twitter verkündet hatte, gab die Europäische Union bekannt, dass sie eigene soziale Netzwerke in ihre Pilotphase entlassen hat. Der Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiórowski erklärte, dass in diesem Stadium von „EU Voice“ und „EU Video“ vor allem offizielle Stellen ein Beispiel geben und die neuen Plattformen nutzen möchten.

EU Voice und EU Video beruhen auf bestehenden Systemen

EU-Institutionen, -Organe, -Ämter und -Agenturen (EUI), die an der Pilotphase dieser Plattformen teilnehmen, können, so heißt es in der Mitteilung, mit der Öffentlichkeit interagieren, indem sie kurze Texte, Bilder und Videos auf EU Voice austauschen und Videos und Podcasts auf EU Video teilen, hochladen und kommentieren.

Der Datenschutzbeauftragte erklärt, beide Social-Media-Portale beruhten auf Systemen, die bereits als dezentralisierte, kostenlose und quelloffene soziale Medienplattformen von Publikum genutzt würden. EU Voice orientiere sich an dem Twitter-Ersatz Mastodon, der seit der Twitter-Übernahme durch Elon Musk einen Zustrom durch eine niedrige sechsstellige Zahl an Nutzern erfahren hat, die an der Aussicht auf weniger weitreichende Inhaltskontrolle Anstoß nehmen. Die Basis für EU Video liegt bei Peertube.

„Europäische Souveränität“ als Leitziel

Für den Europäischen Datenschutzbeauftragten soll die Schaffung der Plattform der „digitalen Souveränität“ dienen und die „europäische Unabhängigkeit“ in der digitalen Welt dienen. Die Plattformen sollen werbefrei bleiben und sich an der Open-Source-Strategie der EU-Kommission orientieren.

Um Datenschutz und das Recht auf Privatsphäre in besonderer Weise zu berücksichtigen, soll eine Übermittlung personenbezogener Daten in nichteuropäische Länder unterbleiben. Auch ein Profiling der Nutzer soll nicht stattfinden.

Im Moment nutzen lediglich offizielle Stellen der EU die Plattform. Mit Fortdauer der Pilotphase soll die Anzahl der Mitglieder ausgeweitet werden. Auch erste Stellen auf nationaler Ebene sollen sich auf die Integration in die „souveräne“ europäische Plattform vorbereiten. Unter anderen hat Berichten zufolge schon im Februar die Berliner Beauftragte für Datenschutz ein Mastodon-Profil erstellt.

EU-Plattformen ein Schritt zu autoritären Verhältnissen?

In den etablierten sozialen Medien und in Fachblättern werden die bisherigen Gehversuche einer eigenen, „patriotischen“ und datenschutzkonformen Social-Media-Plattform bislang eher belächelt. Nutzer spotten über eine vermeintliche „Plattform unter Kontrolle der Arbeiter- und Bauernmacht“ und viele zweifeln daran, dass der Wunsch nach Nichtübermittlung von Daten an Werbepartner von etablierten US-Netzwerken tatsächlich die Massen so stark bewegt wie dies vonseiten der Datenschützer suggeriert wird.

Das Portal „t3n“ hatte das 2016 ins Leben gerufene „EU Voice“-Vorbild Mastodon bereits 2018 auf seinem „virtuellen Social-Network-Friedhof“ bestattet. Kritische Stimmen warnen hingegen, der Top-Down-Aufbau staatlich protegierter Netzwerke bei gleichzeitigen Bekundungen, ein Ende der Geschäftstätigkeit von Twitter oder Facebook in Europa bei Nichterfüllung politischer Erwartungen notfalls in Kauf zu nehmen, sei ein bedenkliches Signal in Richtung autoritärer Verhältnisse.