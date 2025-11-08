Logo Epoch Times

Es geht um technologische Souveränität

EU meldet Wiederaufnahme von Nexperia-Chipexporten aus China

Falls Chips ausschließlich für den zivilen Gebrauch bestimmt sind, will China wieder Nexperia-Chips für den Export zulassen. Das erklärte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic. Die Gespräche dauern weiterhin an.

top-article-image

Das Nexperia-Logo auf einem Smartphone in Brüssel am 3. November 2025: Nexperia ist ein Halbleiterhersteller mit Hauptsitz in Nimwegen, Niederlande.

Foto: Nicolas Tucat/AFP via Getty Images

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

China hat nach EU-Angaben die teilweise Wiederaufnahme des Exports von Nexperia-Chips in die EU bestätigt. Er begrüße die Bestätigung der „weiteren Vereinfachung der Vorschriften zum Export von für die EU und globale Kunden bestimmten Nexperia-Chips“.
Das erklärte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic im Onlinedienst X. Dieser werde genehmigt, sofern die Chips ausschließlich für den zivilen Gebrauch bestimmt seien. Die Maßnahme gelte „ab sofort“.
Gespräche mit Peking über eine dauerhafte Regelung zur vollständigen Wiederaufnahme des Halbleiter-Exports liefen, ergänzte Sefkovic.
Es geht um technologische Souveränität

Peking hatte Nexperia-Produkte mit einem Exportverbot belegt. Die Automobilbranche warnte daraufhin vor drohenden Produktionsstopps und stellte Kurzarbeit in Aussicht.
Am 30. September übernahm die niederländische Regierung die Kontrolle über den Chiphersteller Nexperia, fror dessen Vermögenswerte ein und setzte die chinesischen Führungskräfte ab. Hintergrund ist der wachsende Versuch des Westens, Halbleitertechnologien als strategische Vermögenswerte zu sichern und die technologische Souveränität Europas gegenüber China zu behaupten.
Nexperia wurde 2019 von der chinesischen Firma Wingtech Technology übernommen, die teilweise im Besitz der chinesischen Regierung ist – und in den USA auf der schwarzen Liste steht. Nexperia war früher eine Sparte des niederländischen Elektronikkonzerns Philips.
Am Freitag hatten Volkswagen und der Automobil-Zulieferer Aumovio gemeldet, dass sie auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen wieder mit Nexperia-Chips beliefert würden.
Nexperia ist ein wichtiger weltweiter Großlieferant von Halbleitern, die beispielsweise in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugelektroniksystemen zum Einsatz kommen. Nexperia-Halbleiter werden auch in Europa produziert. Zur Weiterverarbeitung werden sie jedoch häufig nach China verschickt, bevor sie dann zu den europäischen Kunden reexportiert werden. (afp/red)

