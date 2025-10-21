Logo Epoch Times

Menschenrechte

EU-Parlament gibt Preisträger des Sacharow-Preises bekannt

Höchste EU-Auszeichnung für Menschenrechte: Europaparlament verkündet Sacharow-Preisträger 2025.

Das Europaparlament hat für eine Resolution zur weiteren Unterstützung der Ukraine durch die EU-Mitgliedstaaten gestimmt. (Archivbild)

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Das Europaparlament gibt am Mittwochmittag in Straßburg die diesjährigen Preisträger des Sacharow-Preises für Menschenrechte bekannt. Unter den Kandidaten sind inhaftierte Journalisten aus Belarus und Georgien sowie serbische Studenten, die seit Monaten gegen die Regierung protestieren.
Außerdem sind die palästinensische Journalistengewerkschaft, der palästinensische Rote Halbmond und das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA nominiert, die für Journalisten und humanitäre Helfer in Konfliktzonen weltweit stehen sollen.
Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit ist die höchste Auszeichnung des Europäischen Parlaments für Menschenrechtsverteidiger und wird seit 1988 verliehen.
Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado, die in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhielt. Der Sacharow-Preis wird am 16. Dezember in Straßburg verliehen und ist mit 50.000 Euro dotiert.(afp/red)

