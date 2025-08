Zollstreit

EU setzt ihre Gegenmaßnahmen zu den US-Zöllen für sechs Monate aus

Die Zoll-Gegenmaßnahmen der EU sollten am 7. August in Kraft treten. Am Montag gab ein Kommissionssprecher jedoch bekannt, dass die EU diese für 6 Monate aussetze und mit den USA weiter zusammenarbeite, um „eine gemeinsame Erklärung abzuschließen“.