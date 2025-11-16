Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Klingbeil: Wettbewerb mit China muss fair sein

vor 43 Minuten

Kampf gegen Drogen? US-Flugzeugträger in der Karibik angekommen

vor einer Stunde

Neuss: Auktion von Holocaust-Dokumenten abgesagt

vor 2 Stunden

SPD gegen Söders Vorstoß für Mini-Atomreaktoren in Deutschland

vor 3 Stunden

Bundeswirtschaftsministerium konkretisiert Kosten für Industriestrompreis

vor 4 Stunden

Ecuadorianischer Drogen-Boss in Spanien gefasst

vor 4 Stunden

Jäger in Tschechien erschießt Jäger

vor 5 Stunden

Hunderte Schafe ziehen mitten durch die Nürnberger Altstadt

vor 5 Stunden

Tod von Deutschen in Istanbul stellt Ermittler vor Rätsel - acht Verdächtige festgenommen

vor 5 Stunden

Paris begrüßt geplante Verschärfung von britischer Einwanderungspolitik

Logo Epoch Times
Am Montag

Brüssel: Europaminister beraten über mehrjährigen Finanzrahmen

In Brüssel beraten die Europaminister über den langfristigen EU-Haushalt ab 2028. Weitere Themen werden die Vorbereitung des EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs im Dezember sowie die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern sein.

top-article-image

Europaflagge (Archivbild)

Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Brüssel beraten am Montag die Europaminister über den langfristigen EU-Haushalt ab 2028. Es ist die zweite Gesprächsrunde zu dem Thema, seit die Kommission im Juli ihren Vorschlag vorgestellt hat. Weitere Themen werden die Vorbereitung des EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs im Dezember sowie die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern sein.
Mehrere EU-Länder, darunter Deutschland, hatten kritisiert, dass der Kommissionsvorschlag eine Erhöhung der Finanzmittel auf rund zwei Billionen Euro für den Zeitraum von 2028 bis 2034 vorsieht. Andere stören sich an der Zusammenlegung von Landwirtschafts- und Regionalförderung. Auf dem EU-Gipfel im Dezember wollen die Länder einen Beschluss zur künftigen Finanzierung der Ukraine fassen.（afp/red）

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.