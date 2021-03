Evakuierung von Küstenregionen in Neuseeland nach erneuter Tsunami-Warnung

Nach einer Tsunami-Warnung aufgrund eines Erdbebens der Stärke 7,8 im Pazifik hat die neuseeländische Regierung die Evakuierung von Küstenregionen angeordnet. Bewohner der Nordinsel, die nahe der Küste wohnen, seien aufgerufen, sich umgehend aus der Gefahrenzone zu begeben, teilte der nationale Katastrophenschutz mit. „Bleiben sie nicht zu Hause“, warnte die Behörde.

Das Beben ereignete sich in der Nähe der unbewohnten Kermadec-Inseln etwa tausend Kilometer nordöstlich der neuseeländischen Nordinsel. Zuvor waren in der Pazifik-Region bereits zwei Beben der Stärke 7,4 and 6,9 verzeichnet worden. Diese hatten ebenfalls eine Tsunami-Warnung ausgelöst, die später aber wieder aufgehoben wurde.

Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum im US-Bundesstaat Hawaii warnte wegen des neuen Bebens vor gefährlichen Flutwellen unter anderem in Neuseeland, Tonga, Samoa, auf den Cook-Inseln sowie auf den Fidschi-Inseln.

Erst vor drei Wochen hatten sich die Behörden für Neuseeland zwischenzeitlich auf einen möglichen Tsunami eingestellt, dann aber rasch Entwarnung gegeben. Damals hatte sich im Pazifik rund 415 Kilometer östlich von Neukaledonien ein Beben der Stärke 7,7 ereignet. Verletzte oder größere Schäden wurden nicht gemeldet. (afp)

