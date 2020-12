Exklusiv – Gen. Michael Flynn: „Der tiefe Staat hat mich sechs Fuß unter der Erde begraben“

In diesem exklusiven zweiteiligen Interview erfahren wir von Lt. Gen. Michael Flynn mehr über die vergangenen vier Jahre seines Lebens, als "der tiefe Staat mich sechs Fuß unter der Erde begraben hat", wie er es beschreibt.

Der Gastgeber von „American Thought Leaders“, Jan Jekielek, sprach mit dem ehemaligen General und nationalen Sicherheitsberater der USA, Michael Flynn, darüber, was ihn zu dem damaligen Kandidaten Donald Trump hingezogen hat, warum er glaubt, dass er ins Visier genommen wurde, und was er über die aktuelle politische Lage in Amerika denkt. Das Interview ist hier wortwörtlich in voller Länge wiedergegeben, und in deutscher Übersetzung.

Jan Jekielek: General Michael Flynn, es ist eine Freude, Sie bei American Thought Leaders zu haben.

General Michael Flynn: Danke für die Einladung, Jan. Schön, Sie zu sehen; schön, Sie endlich persönlich zu treffen. Und ich schätze wirklich alles, was Sie für die Stimmen Amerikas tun, die so viele Jahre lang zum Schweigen gebracht wurden – Sie bringen diese Stimmen nach draußen. Also danke für alles, was die Epoch Times für dieses Land tut.

Jan Jekielek: Danke, das schätze ich sehr.

General Flynn: Ich meine es, ich meine es! Und ich meine es aufrichtig. Es gibt Medien, die – ich habe das schon einmal gesagt – nicht nur Ihrem Beruf, dem Journalismus, einen schlechten Dienst erweisen, sondern wirklich der gesamten Idee der Meinungsfreiheit einen schlechten Dienst erweisen.

Bei dieser Zensur, die in verschiedenen sozialen Medien stattfindet, und offen gesagt bei den Fake News, die es gibt, lobe ich die Epoch Times dafür, dass sie in der heutigen Medienwelt wirklich mutig ist. Denn in der Vergangenheit, und sicherlich auch bei einigen dieser anderen großen Medienorganisationen, werden die Stimmen Amerikas unterdrückt.

Jan Jekielek: Wissen Sie, wenn ich es mir erlauben darf zu sagen, ich glaube, wir waren einer der wenigen, die tatsächlich ziemlich gut über Ihre Geschichte berichtet haben. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum wir heute hier sitzen. Bevor wir ein wenig mehr über die Medien und den aktuellen Stand der Dinge sprechen, denn ich weiß, dass Sie viele Gedanken dazu haben, wollte ich ein wenig in die Vergangenheit zurückgehen.

Viele unserer Zuhörer sind an Ihrer Geschichte interessiert und daran, was passiert ist. Und es gibt ein paar kritische Momente, über die ich mich besonders gewundert habe. Es gibt einen Zeitpunkt in der Vergangenheit, an dem sich das FBI für Sie interessierte; sie kamen zu diesem berühmten – oder berüchtigten – Treffen im Weißen Haus, wo Sie befragt wurden. Wann haben Sie gemerkt, dass mit dem, was das FBI tat, nicht alles in Ordnung war?

General Flynn: Ich denke, schon Jahre vorher, als man anfing zu sehen, wie die obere Ebene des FBI mit Arroganz gegenüber anderen Institutionen in der Regierung agierte. Ihre Art von Abgebrühtheit, kultureller Abgebrühtheit, mit der sie von oben nach unten durchdrangen. Wenn Sie also Organisationen und große Organisationen richtig betrachten, wird die Kultur, die an der Spitze herrscht, den ganzen Weg nach unten durch die gesamte Organisation durchdringen.

Im Fall des FBI ist es eine sehr große Organisation, die über die ganzen Vereinigten Staaten verteilt ist. Und ich glaube, es gibt sie in 83, vielleicht 90 Ländern auf der ganzen Welt. Es gibt also eine – und ich benutze dieses Wort freundlich, ich denke, ich könnte wahrscheinlich ein stärkeres Wort benutzen – aber es gibt eine kulturelle Härte und Arroganz, die an der Spitze existiert. Und ich bin dem in meiner Militärkarriere begegnet, und dann, glaube ich, etwas später.

Und ich wusste immer, dass es dort ein paar Leute gab – von denen wir mittlerweile wissen, dass es sich nicht nur um saure Äpfel handelt, sondern um böse, böse Äpfel –, die es auf mich abgesehen hatten. Aus verschiedenen Gründen, aber vor allem dann, als ich ins politische Leben wechselte und nicht nur jeden Kandidaten unterstützte, der gegen Hillary Clinton antrat, sondern auch Donald Trump unterstützte. Dann begann man diese größere Anstrengung zu sehen, die nicht nur vom FBI kam. Diese Kräfte befinden sich wahrscheinlich in Elementen innerhalb des Justizministeriums, und definitiv innerhalb der National Intelligence Community, spezifisch innerhalb des Büros des Direktors der National Intelligence, und der Central Intelligence Agency [CIA].

All diese Dinge. Und diese Dinge sind Leute, die auf der obersten Ebene, der obersten Spitze unseres Landes sind. Und sie arbeiten nicht unabhängig; sie arbeiten nicht ohne Anweisung; sie arbeiten nicht ohne Koordination. Und was wir gelernt haben, aus meinem Fall sicherlich, ist, dass es den ganzen Weg nach oben ging.

Es ging also den ganzen Weg bis zur Obama-Regierung, bis zu dem sehr berühmten Treffen im Oval Office mit dem [ehemaligen] Präsidenten Obama und dem damaligen Vizepräsidenten Biden und anderen, die dabei waren. Diejenigen mal hervorgehoben, aber es waren noch andere bei diesem Treffen. Und so geht diese ganze Geschichte wahrscheinlich ein Jahr zurück, mindestens ein Jahr. Wir sind also in der … mein Kopf ist gerade in der Ära oder im Zeitrahmen von Anfang Januar 2017. Das geht sogar auf jeden Fall auf den frühen Januar 2016 zurück. Und es hat eigentlich den ganzen Weg zurück durchdrungen, wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre.

Ausbreitung des Islam

Eines der Dinge, über die nicht wirklich viel gesprochen wurde – obwohl es einige der Dinge waren, die ich übernommen habe – war das iranische Atomabkommen. Ich wurde gebeten, als Fachexperte vor dem Repräsentantenhaus und einem Ausschuss des Repräsentantenhauses auszusagen, und ich ging hin und sagte aus, was mit dem iranischen Atomdeal los war. Und ich glaube, diese Aussage war, wenn ich mich erinnere, im Juni 2015.

Sie unterzeichneten den Deal ungefähr im Juli. Und dann erfuhren wir über all diese Milliarden und Milliarden von Dollar, die dort in der Dunkelheit der Nacht verschifft wurden. Nun, wenn Sie zurückgehen und mit Blick auf meine Aussage, schauen Sie einfach auf die Eröffnungsrede. Wenn sie Mike Flynn auf die Wandtafel schreiben und anfangen, all die Dinge aufzuschreiben, die sie an ihm nicht mögen, ist das wahrscheinlich die Nummer eins.

Denn das war die einzige außenpolitische Initiative – eine katastrophale Initiative –, die die Obama-Regierung mit dem Staatssponsor Nummer eins des Terrorismus unternahm. Einem Land, das unsere Männer und Frauen in Uniform tötete, in Afghanistan und im Irak, vor allem im Irak, und anderswo auf der Welt. Das war sozusagen die Nummer eins. Und dann gab es noch andere Elemente, die anfingen, mich wirklich ins Visier zu nehmen. Die Bespitzelung ging weit, weit über die Kampagne hinaus.

Jan Jekielek: Wenn das also Nummer eins war, was waren dann die anderen Fälle?

General Flynn: Die anderen Fälle sind in Uniform in diesen öffentlichen Anhörungen für … jedes Jahr machen wir eine jährliche Bedrohungseinschätzung für den Geheimdienstausschuss des Senats; es ist eine öffentliche Anhörung. Und es gibt ein sehr berühmtes Bild – ich glaube, das bin ich, Clapper, Brennan, Comey und …, ich habe den Namen des Herrn vergessen, aber zu der Zeit war er der Direktor des National Counterterrorism Center.

Also wir saßen da vor den ganzen Senatoren aufgereiht. Und all die Kameras, all das Zeug, das ihnen gehört, war auf uns gerichtet. Es ist eine jährliche Bedrohungsanalyse. Ich glaube, es war 2014. Und sie fragten einen nach dem anderen. Ich weiß nicht mehr, ob es Ted Cruz oder einer der anderen Senatoren war, der fragte: „Was denken Sie über ISIS? Was denken Sie über ISIS? Was denken Sie über ISIS?“ Und ich war am Ende dran.

Und all diese Leute sagten im Grunde: „Sie sind besiegt; sie sind auf der Flucht; wir haben sie wirklich in die Knie gezwungen.“ Und dann kamen sie zu mir, und ich sagte: „Es expandiert, und es wird schlimmer“, im Wesentlichen. Und ich sagte das, weil es das ist, was ich glaubte und was ich zu dieser Zeit als ranghöchster militärischer Nachrichtenoffizier im Verteidigungsministerium und als Leiter einer der größten Nachrichtenagenturen der Welt, der Defense Intelligence Agency, sah.

Ich hatte fast fünf Jahre im Kampf gegen diese Typen verbracht. Ich wusste, wie sie operierten und was sie vorhatten. Und ich glaube – nein, ich glaube nicht, ich weiß – die Obama-Regierung wollte den Anschein erwecken, als ob wir den Krieg gegen ISIS oder den Krieg gegen den radikal-islamistischen Terrorismus gewinnen würden. Und das taten wir in Wahrheit nicht. Jeder kleine Schnipsel, alles, was wir taten, führte zu einer Ausweitung des Terrors.

Und ich glaube, zu der Zeit – ich bin nicht sicher ob ich die Zahl richtig im Kopf habe – aber es ist öffentlich, die Informationen sind öffentlich – ich glaube, ISIS oder Elemente von Al-Qaida waren zu der Zeit in 45 Ländern. Das ist also wie: „Moment mal!“ Und hier sind diese Leute, die Führung des Nationalen Geheimdienstes, die alle sagen: „Sie sind auf der Flucht, hier gibt es nichts zu sehen, lasst uns weitermachen“.

Und sie fragten mich, und ich sagte ihnen, was ich zu der Zeit glaubte. Es war sicherlich meine Überzeugung und das, was das militärische Nachrichtensystem sagte, aus dem Feld und meinen eigenen Erfahrungen. Und es war richtig. Es war richtig.

Meinungsfreiheit

Jan Jekielek: Das ist interessant. Das ist also der Preis, den man zahlen muss, wenn man eine abweichende Meinung hat. Davon sehen wir heutzutage eine Menge, richtig?

General Flynn: Ja. Eine abweichende Meinung in einem freien System, in einer Demokratie, in unserer konstitutionellen Republik, sollte geschätzt werden. Man muss ihr nicht zustimmen. Man muss nicht damit einverstanden sein, und man kann eine ganze Reihe von anderen Ansichten haben. Sie werden Ansichten von [anderen] hören, vielleicht 180 Grad, aber es sollte geschätzt werden – auch in unseren aktuellen Institutionen zu dieser Zeit.

Aber unter der Obama-Regierung musste man sich an die Vorgaben halten. Man fügte sich den Vorgaben, und wenn man anderer Meinung war – und als Drei- oder Vier-Sterne-Soldat ist man ein politischer Angestellter, wirklich. Die letzte Beförderung, die man bekommt, sind 2 Sterne im Militär. Die meisten Leute verstehen nicht einmal, dass alles danach eine politische Ernennung ist.

Barack Obama musste mich ernennen, was er zweimal für zwei verschiedene Positionen tat, und dann musste ich vom Senat für diese beiden Positionen bestätigt werden: Assistent Director of National Intelligence und dann der Direktor der Defense Intelligence Agency. Sie haben mich also in den Job gebracht, weil Sie dachten, ich würde Ihnen in den Hintern kriechen, aber das ist nicht mein Stil. Nicht mein Stil.

Es ist ernst, wenn man sich keine gegenteilige Meinung anhört. Ich werde es mit dem erklären, was wir heute erleben: Wir haben eine Einschätzung der United States Intelligence Community. Es gibt eine Einschätzung der Intelligence Community, die am kommenden Freitag, dem 18. Dezember, vom Director of National Intelligence (Geheimdienstkoordinator) John Ratcliffe, den ich für einen großartigen Kerl halte, methodisch, durchdacht und anständig, vorgestellt wird.

Wenn ich ihn vor mir hätte, würde ich ihm sagen, dass, wenn er nicht eine unabhängige Einschätzung von außen angefordert hat, von Leuten, die möglicherweise eine andere Meinung haben als die Geheimdienstler, die Einschätzung falsch wäre. Denn in dieser Stadt zirkuliert eine Menge gleicher Berichterstattung. Wenn dann dieser Bericht herauskommt, dann liest man immer wieder dasselbe, und jeder sagt: „Haben Sie diesen Bericht gesehen?“ und das nächste, was man weiß, ist, dass jeder über dieselbe Sache berichtet. Es ist eine komplette Verschwendung von Ressourcen und Zeit, und es wäre falsch. Die Einschätzung wäre falsch.

Es interessiert mich sehr, ob John Ratcliffe nicht nur die Einschätzung der US-Geheimdienstgemeinschaft wiedergibt, sondern auch eine externe, unabhängige Überprüfung der ausländischen Einflussnahme auf die aktuelle Präsidentschaftswahl, die wir gerade erlebt haben, einholt.

Zu dieser Einschätzung kam ich durch rund 20.000 Leute und einer Menge Soldaten und Luftwaffenangehörigen, Marines, Marineangehörigen, Geheimdienstmitarbeiter, militärische Geheimdienstmitarbeiter, Leute auf der ganzen Welt, in all diesen verschiedenen Ländern. Ich sagte 45 Länder, [und] es sind wahrscheinlich mehr. Das war eine gründliche Prüfung sowohl dessen, was wir faktisch wussten, als auch unserer Erfahrungen, unserer Einschätzungen und unserer Analysen, um zu diesen Aussagen zu kommen, im Grunde zu mir: „Was denken Sie da, General Flynn?“

Ich bin mir sicher, im Oval Office sagten sie wahrscheinlich danach: „Schmeißt den Kerl raus. Wir können ihn nicht haben. Wir können ihn nicht haben, weil wir versuchen, dieses Land zu übernehmen.“ Erinnern Sie sich: Barack Obama sagte, er wolle Amerika grundlegend verändern. Deshalb würde ich Sie und Ihr Publikum fragen, was glauben Sie, was das bedeutet?

Donald Trump

Jan Jekielek: Sie haben ursprünglich Präsident Trump unterstützt, weil Sie die Person unterstützen wollten, die gegen Hillary gewinnen würde. Habe ich das richtig verstanden?

General Flynn: Ja. Ich denke, ich mochte Donald Trump von dem Moment an, als ich ihn das erste Mal traf. Es sollte ein kurzes, persönliches Treffen sein, und ich habe den genauen Grund vergessen, warum seine Leute mich angesprochen hatten, aber ich ging hin, um ihn in New York zu treffen, traf ihn, und ich mochte ihn. Ich mochte ihn sehr, weil er so ist, wie man ihn sieht, kein Schnickschnack, ein knallharter Typ.

Wenn du mit ihm in einem Raum bist und es sind noch andere da, und er hat eine Entscheidung zu treffen – selbst wenn es eine Sekretärin ist oder der Typ, der ein paar Hamburger macht – wenn du in dem Raum bist und es geht etwas vor sich, wird er fragen: „Was denkst du über all das? Was denkst du über all das? Was denkst du über all das?“ Ich mag solche Leute, weil er von allen etwas hören will. Er wird am Ende die Entscheidung treffen, aber er will die Meinung von allen hören.

Ich habe mich im Sommer 2015 mit ihm zusammengetan. Ich glaube, es war im August. Ich erzähle Ihnen diese eine kleine Geschichte über ihn, weil sie mich später sehr beeindruckt hat, aber ich glaube, es war das erste Mal, dass ich mit ihm zu einem dieser großen Wahlkampfauftritte gereist bin.

Totaler Wolkenbruch in New York, wir verlassen den Trump Tower [wo] wir uns alle trafen. Nur strömender Regen. Wir fuhren mit ein paar dieser schwarzen SUVs. Ich sitze in dem Fahrzeug direkt neben ihm. Man sieht, wie alle anderen davonhuschen, um ins Flugzeug zu rennen, damit sie sich nicht die Haare nass machen.

Da waren zwei klatschnasse Männer, Rollfeldarbeiter auf dem Flugplatz. Sie waren dabei, die Unterlegkeile vom Flugzeug zu ziehen, während sie sich auf den Start vorbereiteten. Es war auch kalt. Trump stieg aus dem Auto aus – und jeder redet über seine Haare – er stieg aus dem Auto [im] strömenden Regen und ging hinüber zu diesen beiden Jungs. Ich war nur um die Ecke, für mich ist es einfach nur Regen, das kann einem ja nichts anhaben.

Ich stehe da und schaue mir das an. Er geht zu diesen beiden Jungs hinüber und unterhält sich mit ihnen für vielleicht 15-20 Sekunden. Er sagte wahrscheinlich: „Hey, danke für das, was ihr da macht“. Dann sah ich, wie er eine Rolle Geldscheine herauszog und jedem von ihnen etwas gab. Vielleicht gab er ihnen einen 20-Dollar-Schein, vielleicht gab er ihnen 100 Dollar. Ich weiß nicht, was er ihnen gegeben hat. Aber ich habe gesehen, wie er den Jungs im strömenden Regen ein Trinkgeld gegeben hat. Er hätte einfach aus seinem Auto aussteigen können, die Treppe hochgehen und einsteigen können, und sie hätten ihm einen Regenschirm hingehalten – aber das hat er nicht getan.

Ich erzähle diese Geschichte, weil es eine menschliche Seite von Donald Trump gibt, die ab und zu zum Vorschein kommt. Es gibt alle möglichen verrückten Geschichten über ihn, aber ich sah einen Mann, den ich in diesem Moment respektierte, denn für mich waren diese Jungs seine Angestellten oder sie waren Angestellte des Flugplatzes. Aber er nahm sich eine Minute Zeit, um „Danke“ zu sagen und ihnen 20 Dollar zuzustecken. Ich fand, das war ein außergewöhnliches Kompliment an sie und wirklich ein Zeichen des Respekts für die arbeitenden Menschen – und ich denke, das ist es, was Donald Trump im Herzen trägt.

Das ist es, was ich gesehen habe und neben anderen Beispielen, nach denen ich immer Ausschau halte. Ich achte auf diese Art von Dingen, weil ich mit „Ja, Ma’am“, „Nein, Ma’am“, „Ja, Sir“, „Nein, Sir“, „Danke“ aufgewachsen bin, in einer Familie, die andere respektiert. Ich habe also geschaut, ob er das hat, und das war einer dieser Momente in der Zeit.

Jetzt erzähle ich Ihnen davon, und ich könnte alle möglichen bösen Dinge über Donald Trump sagen. Wirklich, wenn ich wollte, könnte ich die rachsüchtigste Person gegen ihn sein, wegen dem, was ich erlebt habe. Aber ich tue es nicht, weil es nicht seine [Schuld] war. Ich gebe ihm nicht die Schuld dafür. Er war nicht verantwortlich für etwas, von dem er nichts wusste. Ich habe das Gefühl, dass ich es wusste, und jetzt wissen wir es alle. Jetzt wissen wir es alle.

Es ist eine sehr gefährliche Sache für dieses Experiment in der Demokratie, durch das wir uns immer noch durcharbeiten. Und wir befinden uns in einem weiteren Moment in der Geschichte, der von unseren Gründervätern schon vorhergesagt wurde. Sie hatten die unglaubliche Vision, die Adams, die Jeffersons, die Lockes, die Leute, die Teil der Schaffung dieses großartigen Dokuments waren, das eine Menge Prüfungen überstanden hat. Und wir sind in der Mitte einer weiteren dieser großen Prüfungen. Ich bin zuversichtlich, dass wir sie durchstehen werden, aber nicht ohne weitere Opfer.

Das amerikanische Volk hat mich gerettet

Jan Jekielek: Das ist eine ziemlich faszinierende Situation. Auf der einen Seite ist es wirklich interessant, wie eine kleine Tat die Meinung über eine Person bestimmen kann. Das ist sehr interessant, was Sie gerade beschrieben haben. Ein anderer Punkt ist, dass Sie anscheinend aus einer riesigen Bedrängnis herausgekommen sind und gerade mitten in eine weitere hineingeraten sind. Es macht vielleicht nicht für jeden Sinn, so etwas zu tun.

General Flynn: Sie meinen, ich sollte mir einfach irgendwo eine kleine Strandhütte suchen und weggehen? Das amerikanische Volk hat mich gerettet. Sie haben meine Familie und mich gerettet. Wenn es etwas gibt, bei dem ich emotional werde, dann ist es das. Ich weiß nicht, warum, vielleicht weil ich bete, einen Glauben habe?… Haben Sie schon einmal getaucht?

Jan Jekielek: Ja, das habe ich…

General Flynn: Haben Sie jemals Buddy-Atmung gemacht?

Jan Jekielek: Ja, habe ich.

General Flynn: Das amerikanische Volk hat vier Jahre lang mit mir zusammen geatmet. Eine andere Art, es zu beschreiben, war, dass der Deep State mich sechs Fuß unter der Erde begraben hat und wollte, dass ich sterbe. Irgendwie steckte jemand einen Strohhalm zu mir hindurch… und ich lag vier Jahre lang dort unten und atmete durch diesen Strohhalm. Aber dieser Strohhalm wurde im Laufe der Jahre breiter und breiter und breiter, weil das amerikanische Volk meiner Familie zu Hilfe kam.

Ich werde diese Geschichte eines Tages erzählen, denn das ist eine erstaunliche Geschichte über Menschen, die nichts haben, und die bereit sind, mir alles zu geben, weil sie an mich geglaubt haben. Sie haben an meine Familie geglaubt, sie haben an etwas geglaubt, das größer ist als das, worum es uns geht. Gott sei Dank haben sie das getan.

Ich war vier Jahre lang ein Buddy-Atmer unter Wasser. Das amerikanische Volk [gab] mir diesen Sauerstoff, um das durchzustehen und zu überleben. So denke ich, dass ich jetzt eine Verantwortung habe. Es ist schwer zu verstehen, aber ich habe das Gefühl, dass ich ihnen gegenüber eine Verantwortung habe, und ich werde sie nicht im Stich lassen. Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder, und wenn ich mit den Augen meiner Mutter in die Zukunft schaue – die 90 Jahre gelebt hat und jetzt verstorben ist – hatte sie ein großartiges Leben, und sie ist eine großartige Frau. Einfach dieses unglaubliche Leben, das sie hatte und uns gegeben hat, und wenn ich mit den Augen meiner Enkelin nach vorne schaue, kann ich mindestens 90 Jahre sehen.

Wenn ich also über dieses nächste Jahrhundert nachdenke, in dem wir uns seit zwei Jahrzehnten befinden – es war bisher ein Jahrhundert des Krieges 2001, 9/11 –, dann weiß ich genug über die Weltgeschichte und die amerikanische Geschichte. Was werden wir also in den nächsten 80 oder 90 Jahren erleben? Wenn meine Enkelin so alt wird wie meine Mutter, wird sie zur nächsten Jahrhundertwende noch leben. Was für eine Welt will ich ihr zurücklassen? Ich habe die Verantwortung, das zu tun.

Wenn ich also eine Plattform bekomme, und ich denke, die amerikanische Öffentlichkeit tut das für mich. Dann bin ich hier draußen und kämpfe, weil ich nicht will, dass dieses Land den Weg des Wolfes geht. Ich will nicht, dass das passiert.

Ich sage immer, wenn jemand sagt: „Das Ding ist byzantinisch.“ Wie die Krawatte, die Sie tragen, eine byzantinische Krawatte – ich scherze nur mit Ihnen über Ihre Krawatte – aber etwas, das byzantinisch ist. Was bedeutet das für Sie?

Jan Jekielek: Es bedeutet das, was Sie sagten.

General Flynn: Es ist alt.

Jan Jekielek: Ja.

General Flynn: Es bedeutet, es ist alt. Es ist byzantinisch. Was war byzantinisch? Was war es? Es war ein Imperium. Es ist eines der ältesten Reiche, die es je gab. Hat man je einen Spartaner getroffen? Haben Sie jemals einen Athener getroffen? Vielleicht haben Sie schon mal einen Römer getroffen, jemanden aus Rom, richtig, aber folgen Sie mir.

Es gab Imperien, die aufgestiegen sind und genauso gab es in der Weltgeschichte gefallene Nationalstaaten, die nicht mehr existieren. Weil jeder auf ein perfekte System hinarbeitet, egal welcher Ideologie er angehört. Die Ideologien, die wir heute auf dem Planeten haben, sind Kommunismus, immer noch ein bisschen Imperialismus, Demokratie, und der Islamismus ist eine weitere. Es gibt also diese Ismen.

Wir haben den Nationalsozialismus im letzten Jahrhundert besiegt, Gott sei Dank, sonst – ich glaube, würden wir alle vor dem Altar von Adolf Hitler knien, wenn nicht offen gesagt, die Vereinigten Staaten von Amerika und die Welt erkannt hätten, dass wir diesen Ismus nicht wollen. Nicht wahr? Wir befinden uns jetzt in einer Ära des Amerikanismus, und wir müssen diejenigen von uns, die das am wenigsten verstehen, akzeptieren – viele Leute verstehen nicht, dass dieses Land nicht ewig bestehen wird, und das ist in Ordnung.

Wie können wir, solange wir auf dieser Erde sind, solange wir in diesem Land sind, dazu beitragen, dass es weitergeht? Um es am Leben zu erhalten – um ihm immer wieder frische Luft zuzuführen und es zu erneuern? Viele unserer großen Führer in der Geschichte unseres Landes haben darüber gesprochen, dass es manchmal durch andere Gründe oder andere Dinge erneuert wird. Wir können durch Krieg erneuert werden. Es gibt einige großartige Zitate von einigen unserer Gründerväter, aber sicherlich auch von anderen historischen Führern unserer Zeit, unseres Landes.

Das sind Dinge, die ein bisschen philosophisch aber real sind. Da wir auf der Weltbühne Bedrohungen und Gegner oder Konkurrenten haben, wie in Russland, China, Teilen von Europa und anderen Teilen der Welt, dann sitzen sie nicht still und sagen: „Ich denke, ich werde einfach sitzenbleiben und abwarten und nichts tun.“ [Sie sitzen nicht still], weil sie unser System nicht mögen.

Wir haben konkurrierende Systeme, das gilt sicherlich für den Kommunismus. Sie halten ihr System für besser als unseres. Es gibt einen Wettbewerb. Wir haben ein moralisches Gefüge in unserem Land, das durch den Zusammenbruch der Familie und durch den massiven kulturellen Wandel in unseren akademischen Institutionen zerstört wurde, sie wissen schon, von der Grundschule, den ganzen Weg hinauf, bis zur High School und definitiv zu den Bachelor- und Masterprogrammen, die immer noch wirklich ziemlich gut sind.

Aber der Wandel in den letzten 20 Jahren war einfach außergewöhnlich, was die Einstellung zu Amerika angeht. Ich meine, ihr Jungs habt das gesehen, ihr habt viel darüber berichtet. Es war eine großartige Berichterstattung.

Andere Nationen auf der ganzen Welt schauen auf uns und sagen: „Das ist eine moralische Gesellschaft, weil sie sich um die Menschen kümmert und Menschlichkeit zulässt, was in unserer DNA steckt, nämlich dieser Wunsch nach Freiheit. Wir haben das in uns, in unserer Kultur und in der Struktur unserer amerikanischen Gesellschaft. Das wird jetzt usurpiert; es wird genommen und angegriffen durch die Erziehung, den Zusammenbruch der Familie und andere Komponenten – vor allem durch die Ausweitung unserer Regierungsinstitutionen.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel in groben Zahlen. Ich habe eine der größten Geheimdienste der Welt übernommen, eine große Behörde innerhalb des Verteidigungsministeriums, die Defense Intelligence Agency. Zu der Zeit, als ich sie 2012 übernommen habe, waren es ungefähr 17.000 und mehr Angestellte und dann noch ein paar tausend Auftragnehmer, aber lassen Sie uns einfach sagen, 20.000.

Nun, am Tag vor dem 11. September, dem 10. September 2001, bestand diese Institution aus etwa 3000 bis 3500 Mitarbeitern. Das ist eine Multiplikation von sechs, sieben, in einem Jahrzehnt. Das ist eine einzige Behörde in der Regierung. Es gibt dieses unglaubliche Wachstum der Bundesregierung. Durch dieses Wachstum und die Bürokratie erstickt sie sich selbst. Verstehen Sie? Und wenn ich sage, sie erstickt sich selbst zu Tode, dann erstickt sie das Land zu Tode.

Wenn wir all dieses COVID-Zeug erleben, wenn es eine 99,99-prozentige Genesungsrate gibt. Warum reagieren wir dann, indem wir den Lebensnerv der Vereinigten Staaten von Amerika und damit der Welt abschalten, was wir ja auch tun?

Wir sind gerade in Washington, D.C., und man braucht nur die Pennsylvania Avenue hinunterzugehen, um die Sperrholzplatten an den schönen Restaurants und Geschäften zu sehen – eine Gegend, die früher florierte und zu den wohlhabendsten Gegenden des Landes gehört. Ein weiteres Thema ist, dass die amerikanische Öffentlichkeit sich wahrscheinlich genau darüber aufregt: Warum gehört diese Gegend zu den wohlhabendsten Bezirken des Landes, während der Rest Amerikas leidet.

Mussten irgendwelche Regierungsangestellten auf ihre Gehaltsschecks verzichten, als ihnen gesagt wurde: „Jetzt müssen Sie wegen COVID zu Hause bleiben?“ Sie werden Online-Arbeit von zu Hause aus erledigen. Wie viele Salonangestellte, wie viele Restaurantangestellte haben kein Einkommen mehr. Und so musste die Regierung reagieren, ich glaube, ihre anfänglichen Schecks betrugen 3 Billionen Dollar. Sie verteilten die Schecks, während die Regierungsangestellten weiterhin bezahlt wurden. Jetzt können sie sagen, [dass] sie wichtig sind, ihre Aufgabe ist unverzichtbar. Wie auch immer, ich bin ein bisschen auf dem Holzweg, aber wir haben ein moralisches Gefüge in diesem Land, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen.

Wir können über die Geschichte nachdenken und uns Zeiträume ansehen und Indikatoren für den Niedergang finden. Nehmen wir einmal an, wir sind nicht am Wachsen, sondern im Schwinden, was tun wir dann dagegen? Greifen wir weiterhin einen Präsidenten an, der offen gesagt viele andere Dinge tun könnte, aber er hat ein großartiges Leben aufgegeben, weil er sein Land liebt?

Was wir tun, ist, ihn anzugreifen und ihn zu demontieren. Und warum? Wollen wir, dass Amerika auch kaputt geht? Ich denke, die Antwort darauf ist ja. Ich denke, dass es Leute in diesem Land gibt, und definitiv Konkurrenten, Gegner und Bedrohungen, die das gerne sehen würden.

Man muss nur ein wenig die chinesische Geschichte studieren, dann weiß man, was ihr 100-Jahres-Plan ist. Alle chinesischen Führer, von denen ich sicher bin, dass sie das sehen werden, werden sagen: „Er hat recht, aber wir haben ihn nach wie vor.“ Ich hoffe, ich liege falsch. Dieser jüngste Wahnsinn mit diesem heuchlerischen Kongressabgeordneten, dessen Namen ich nicht nennen werde, der in eine Liaison mit einer chinesischen Spionin verwickelt war.

Wenn Sie an der Fensterscheibe kratzen, weil da ein bisschen Eis drauf ist, Sie kratzen daran, und die Wärme Ihres Fingers fängt an, [es zu schmelzen], dieser Kreis wächst und wächst und wächst – wie viele Menschen sind noch in dieser Position? Wie viele Menschen sind noch in dieser Position? Wie viele weitere Mitglieder des Kongresses? Wie viele Leute in der Regierung und anderen Institutionen? Wie viele Menschen in der akademischen Welt?

Wir wissen von dem Leiter des Bio-Programms in Harvard, das war vor einem Jahr. Sie können sein Bild zeigen, denn das ist echt. Das ist echt. Das ist nicht erfunden. Die Medien berichten über Verschwörungsspinner und all diese Dinge. [Aber] das hier ist echt.

Ich habe mich für mein Leben entschieden, aus welchem Grund auch immer und ich kann damit leben. Ich kann mit meinen Fehlern und meinen Unvollkommenheiten leben. Ich kann mit mir selbst leben, und es geht mir gut damit. Es geht mir gut damit. Warum ich dabei bin, ist, weil ich glaube, dass ich verstehe, ich glaube, dass ich sehe, was passiert, und ich habe eine erstaunliche Familie, und ich habe einen echten Kern von, wie ich es nenne, wahren Freunden. Bei dem, was man durchmacht, vor allem in den letzten vier Jahren, und über das Wegbrechen von Freunden und Freundschaften nachdenkt, ist es erstaunlich. Wirklich, es ist erstaunlich.

Nun, Trump, es gibt ein Video von ihm [mit Charlie Rose in einem Interview], in dem er darüber spricht, was wäre, wenn man alles verlieren würde, und Trump sagt: „Ich würde gerne alles verlieren, denn dann würde ich wirklich wissen, wer meine wahren Freunde sind.“ Und ich habe gelernt, was wahre Freunde sind, nicht nur wer, denn viele Menschen, die ich nie getroffen habe, sind zu Freunden meiner Familie geworden, und das ist wirklich positiv.

Gemeinsam mit meiner Familie, haben wir das in ein großes, großes Plus für uns verwandelt. Um zum Schluss zu kommen, [wie] mein Leben in den letzten vier Jahren ein Buddy-Atmen war, so bin ich jetzt wieder an der Oberfläche. Ich bin ein guter Schwimmer, also denke ich, dass es mir gut gehen wird.

Jan Jekielek: Ich glaube, Sie haben vorhin über den Leiter der Nanotechnologie in Harvard gesprochen, richtig?

General Flynn: Ja.

Jan Jekielek: Es gibt so viele Dinge, über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Ich denke, wir werden daraus einen „Teil 1“ machen müssen. Diese ganze Idee, offen gesagt, dass es da draußen wahrscheinlich Leute gibt, die bereit sind, einen Niedergang Amerikas zu akzeptieren, innerhalb Amerikas und natürlich auch außerhalb, wir wissen, dass sie das planen.

General Flynn: Es ist kein Niedergang, Jan. Es ist nicht subtil. Es ist eine Veränderung in der Richtung unseres Landes und ein fundamentaler Wandel in Amerika. Das ist es, was einige tun wollen. Und weil der Reichtum Amerikas Leuten, die sonst nicht die besten Interessen im Sinn haben, eine Menge Dinge geben kann. Und dann sind da noch andere Interessen.

Ich würde noch eine andere Sache sagen, weil Sie mich gerade daran erinnert haben, und das passiert im Vereinigten Königreich. Was sie also finden – und es ist ein Artikel, eine Nachricht, eine Eilmeldung. Ich schaue sie mir an. Darin ist von chinesischen Agenten die Rede, die im Wesentlichen in britischen Botschaften und Konsulaten arbeiten, weil sie die britische Staatsbürgerschaft bekommen, sie werden angeheuert.

Die Welt der Spionage ist kein Spaß und kein Spiel. Sie ist real. Sie existiert. Und offen gesagt, die andere Seite, und da gibt es eine Menge anderer Seiten, denen ist es egal, ob sie erwischt werden. Es ist ihnen egal. Ihr moralisches Gefüge ist anders als unser moralisches Gefüge. Sie denken und handeln anderes. Wie ich schon sagte, die andere Seite, es ist, als ob man eine Reihe von Nationen sieht, und in einigen Fällen auch nicht-nationale Akteure.

Jan Jekielek: Die Datenbank, die Sie beschreiben, um die es in diesem Bericht aus Großbritannien geht. Wir haben begonnen, uns diese Datenbank anzuschauen. Dort gibt es Beschreibungen dazu, nicht nur zu Orten wie Konsulaten und Botschaften, sondern auch zu Unternehmen, über Zellen der Kommunistischen Partei Chinas, die an diesen Orten entwickelt werden, sicherlich Akademiker. Wir werden uns das auf jeden Fall ansehen. General Flynn, ich freue mich wirklich auf den zweiten Teil, in dem wir einige der vielen unglaublichen Dinge, die Sie heute angesprochen haben, genauer beleuchten werden.

General Flynn: Großartig. Ich danke Ihnen vielmals.

