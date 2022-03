Experten: Darum setzt Putin die Hyperschallrakete ein

Der erstmalige Einsatz russischer Hyperschallraketen im Krieg gegen die Ukraine hat zu großer Verunsicherung und Besorgnis geführt. Experten äußern sich zu Putins möglichen Beweggründen.

Christoph Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik nennt gegenüber „Spiegel Online“ drei mögliche Gründe für den Einsatz solcher Raketen: „Vielleicht haben sie ihr Arsenal an anderen Raketen schon ziemlich weit aufgebraucht“. Der zweite mögliche Grund: Russland „will der NATO zeigen, was es kann“. Und drittens: Der Einsatz der Waffe „war ein symbolischer Akt, um die Medienschlacht zu gewinnen“.

Für den ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat, ist der Einsatz dieser furchterregenden russischen Luftwaffe kein Geprotze. Gegenüber „FOCUS Online“ äußert Kujat:

Nein, Putin hat dafür handfeste Gründe: Die Russen müssen nun die ukrainische Taktik kontern. Die ukrainische Armee zieht sich in die Städte zurück und will die Russen in den verlustreichen Häuserkampf zwingen“, so Kujat.