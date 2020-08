Explosionen in Beirut: Noch mehr als 60 Vermisste – Massendemonstrationen gegen Regierung geplant

Vier Tage nach den verheerenden Explosionen in Beirut werden in der libanesischen Hauptstadt immer noch mehr als 60 Menschen vermisst. Ein Vertreter des Gesundheitsministeriums sprach am Samstag von 154 Toten und mehr als 60 Vermissten. Für heute sind Massendemonstration gegen die Regierung angekündigt. Der Unmut in der Bevölkerung ist groß. Sie sieht in der verheerenden Explosion ein Versagen der Regierung, bei dem Korruption und Misswirtschaft eine Rolle spielen. Bereits am Donnerstag (6.8.) kam es während Protesten der Bevölkerung vor dem Parlament zu Ausschreitungen mit Sicherheitskräften. Dabei setzten die Einsatzkräfte Tränengas gegen die Demonstranten ein.

This is #Beirut now. Remember even if Lebanon falls out of the news cycle people continue to need assistance and solidarity. Check out #OpHelpLebanon for ways you can help or to coordinate with others on how to help. 💪🇱🇧 pic.twitter.com/9ly4LSOgFh

— Anonymous (@YourAnonCentral) August 7, 2020