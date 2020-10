USA: Extremisten sollen Entführung von Gouverneurin Whitmer geplant haben

Weil sie die Entführung der Gouverneurin des Bundesstaates Michigan und einen "Bürgerkrieg" geplant haben sollen, sind in den USA 13 Extremisten festgenommen worden - darunter auch Mitglieder einer Miliz. US-Präsident Donald Trump verurteilte die extreme Gewalt.

Weil sie die Entführung der Gouverneurin des Bundesstaates Michigan und einen „Bürgerkrieg“ geplant haben sollen, sind in den USA 13 Extremisten festgenommen worden – darunter auch Mitglieder einer rechten Miliz. Michigans Generalstaatsanwältin Dana Nessel sagte am Donnerstag (8. Oktober), die Pläne für eine Entführung der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer seien eine „ernsthafte und glaubwürdige Bedrohung“ gewesen. Demnach beobachteten die Verdächtigen Whitmers Ferienhaus und testeten einen Sprengsatz.

Sechs der Festgenommenen wurden wegen des mutmaßlichen Entführungsplans gegen Whitmer formal auf Bundesebene beschuldigt. Sie sollen nach Angaben der Bundespolizei FBI auch erwogen haben, das Kapitol in Michigans Hauptstadt Lansing zu stürmen und „Geiseln zu nehmen, einschließlich der Gouverneurin“.

Einer der Beschuldigten sagte laut FBI-Angaben, der demokratischen Politikerin solle der Prozess wegen „Verrats“ gemacht werden. Der Plan sollte demnach vor der Präsidentschaftswahl am 3. November ausgeführt werden.

Whitmer war im Frühjahr von rechten Gruppen wegen ihrer harten Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie angefeindet worden. Proteste teils schwer bewaffneter Aktivisten am Kapitol in Lansing sorgten landesweit für Aufsehen.

Der US-Präsident äußerte sich dazu auf Twitter: „… sie haben heute ein gefährliches Komplott gegen den Gouverneur von Michigan vereitelt. Anstatt danke zu sagen, nennt sie mich einen weißen Rassisten – während Biden und die Demokraten sich weigern, Antifa, Anarchisten, Diebe und Mobs zu verurteilen, die von Demokraten regierte Städte niederbrennen …“

Trump stellte klar:

Er rief die Gouverneurin auf, den Staat, die Schulen und die Kirchen zu öffnen.

…today that they foiled a dangerous plot against the Governor of Michigan. Rather than say thank you, she calls me a White Supremacist—while Biden and Democrats refuse to condemn Antifa, Anarchists, Looters and Mobs that burn down Democrat run cities…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020