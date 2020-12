Fernsehjournalistin im Osten Afghanistans getötet – Zweite Journalisten-Ermordung innerhalb eines Monats

Angreifer haben in Afghanistan die Fernsehjournalistin Malalai Maiwand und ihren Fahrer erschossen. Die Tat habe sich in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad ereignet, teilte Maiwands Arbeitgeber, der private Fernsehsender Enekaas TV, am Donnerstag (10. Dezember) mit. Ein Sprecher des Provinzgouverneurs von Nangarhar und das örtliche Krankenhaus bestätigten die Tötungen.

Es handelt sich um die zweite Journalisten-Ermordung in Afghanistan innerhalb eines Monats. Erst vor wenigen Wochen war der für den US-Sender Radio Liberty tätige Reporter Alijas Dajee im südafghanischen Laschkar Gah bei einem Anschlag mit einer Autobombe getötet worden. Nach Angaben der Organisation Human Rights Watch hatte Dajee zuvor Drohungen von den radikalislamischen Taliban erhalten.

Auf ähnliche Weise war im November auch der ehemalige Fernsehjournalist Jama Siawasch getötet worden. Ein Bekenntnis zu den Journalisten-Mordes gab es nicht.

Obwohl es derzeit Friedensgespräche zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban gibt, werden in Afghanistan immer wieder Anschläge auf prominente Vertreter aus den Medien, den Religionsgemeinschaften, auf Politiker und Menschenrechtsaktivisten verübt. (afp)