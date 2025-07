Feuer in Marseille noch nicht gelöscht – 110 Leichtverletzte

Der große Flächenbrand nahe der südfranzösischen Metropole Marseille ist noch nicht gelöscht. Dank des massiven Einsatzes der Feuerwehr mit mehr als 800 Kräften und zahlreichen Löschflugzeugen sei es aber gelungen, eine Katastrophe zu verhindern und das Feuer unter Kontrolle zu bringen, sagte Innenminister Bruno Retailleau bei einem Besuch der Hafenstadt am späten Dienstagabend. Aus der Luft sei das sich schnell ausbreitende Feuer mit 400 Tonnen Wasser bekämpft worden.

Der Waldbrand war am Dienstagvormittag durch ein brennendes Auto auf der Autobahn nahe des Ortes Les Pennes-Mirabeau ausgelöst worden. Nach bisherigem Stand gebe es keine Todesopfer, sagte der Minister. 110 Menschen seien bei dem Brand leicht verletzt worden. Darunter befänden sich 31 Feuerwehrleute und Polizeibeamte. Die Flammen hätten 63 Wohngebäude beschädigt, wovon zehn ausgebrannt seien. Der Brand breitete sich auf einer Fläche von 700 Hektar aus. 400 Menschen seien evakuiert worden, darunter 71 Bewohner eines Altenheimes. Der Löscheinsatz werde die ganze Nacht mit Hunderten von Einsatzkräften andauern.

Der riesige Brand bei Marseille versetzte die Einwohner in Schrecken. Foto: Lewis Joly/AP/dpa

Flughafen von Marseille teilweise wieder in Betrieb

Der Flughafen von Marseille wurde am frühen Dienstagnachmittag geschlossen. Ein Flughafensprecher teilte mit, dass 54 Flüge gestrichen und 24 Flüge umgeleitet worden seien. Am späten Abend konnte der Flugverkehr teilweise wieder aufgenommen werden.

Zugverbindungen in den Norden und Westen Frankreichs fielen aus. Auf der Website der Eisenbahngesellschaft SNCF wurden mehr als ein Dutzend Zugverbindungen von und nach Marseille als gestrichen angezeigt. Der Zugverkehr werde auch am Mittwoch weiterhin „stark beeinträchtigt“ sein, hieß es. Auch zwei Autobahnen und mehrere Tunnel wurden gesperrt.

Ein weiterer Waldbrand nahe Narbonne an der westlichen Mittelmeerküste vernichtete bis Dienstag gut 2.000 Hektar Vegetation. Fünf Menschen mussten ärztlich behandelt werden, darunter ein Kind. Nach Behördenangaben wurden sechs Häuser beschädigt.

Die Autobahn zwischen Frankreich und Spanien war zeitweise in beide Richtungen gesperrt, es kam zu langen Staus. Mehrere Menschen verbrachten die Nacht zum Dienstag in ihren Autos. Etwa 150 Menschen wurden in der Messehalle von Narbonne und in Turnhallen untergebracht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der sich im Moment auf einem Staatsbesuch in Großbritannien befindet, sprach den Feuerwehrkräften und den Verletzten seine Unterstützung aus. (dpa/afp/red)