Finnische Küstenwache: Russisches Schiff dringt in finnische Gewässer ein

Das russische Aufklärungsschiff „Michail Kasansky“ habe am frühen Dienstagnachmittag die Außengrenze der finnischen Hoheitsgewässer östlich von Helsinki überschritten, teilte die Küstenwache mit. Es sei 1,2 Seemeilen weit vorgedrungen und habe die finnischen Gewässer nach sieben Minuten wieder verlassen, hieß es weiter.

Ein Patrouillenboot der Küstenwache habe mehrfach erfolglos versucht, das russische Schiff zu kontaktieren. Der Vorfall werde untersucht, teilte das finnische Verteidigungsministerium mit.

Die finnisch-russischen Beziehungen haben sich seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine deutlich verschlechtert. In Folge des russischen Angriffskriegs gab Helsinki seine jahrzehntelange Bündnislosikeit auf und trat im April 2023 der Nato bei.

Im Juni drangen laut finnischen Angaben vier staatliche russische Flugzeuge unerlaubt für zwei Minuten in den finnischen Luftraum ein. Weil im vergangenen Herbst Hunderte Migranten ohne Visum an der finnisch-russischen Grenze ankamen, schloss Helsinki im Dezember seine 1340 Kilometer lange Grenze mit Russland. Helsinki warf Moskau vor, Menschen gezielt an die Grenze zu schleusen und eine Migrationskrise in Finnland auslösen zu wollen. Russland bestreitet die Vorwürfe. (afp)