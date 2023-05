Florida verbietet geschlechtsangleichende Behandlungen für Minderjährige

Floridas Gouverneur Ron DeSantis spricht im April 2022 in Miami zu den Medien. Foto: Mit freundlicher Genehmigung des Büros des Gouverneurs von Florida

Die Republikaner gehen mit Gesetzen aktiv gegen eine Ausweitung von Geschlechtsumwandlungen und Transsexualität vor.

Die Abgeordneten des republikanisch regierten Bundesstaates Florida haben am Donnerstag (Ortszeit) ein Gesetz gebilligt, das Ärzten die medizinische Versorgung minderjähriger Transgender im Zusammenhang mit einer Geschlechtsumwandlung verbietet. Es muss noch vom republikanischen Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnet werden, was jedoch als sicher gilt. Kritik kam von Vertretern der LGBTQ-Gemeinschaft.

Das Gesetz verbietet chirurgische Eingriffe, Behandlungen mit Pubertätsblockern oder Hormontherapien. Ausnahmen sind lediglich für Minderjährige vorgesehen, die bereits Hormone oder Pubertätsblocker nehmen. Durch das Gesetz soll zudem der Zugang zu Behandlungen für Erwachsene eingeschränkt werden.

Die Konservativen in den USA nehmen derzeit mit einer Reihe von Maßnahmen die Bereiche Geschlechtsumwandlung und Transsexualität ins Visier. Ein Dutzend republikanisch regierter Bundesstaaten hat in den vergangenen Monaten ähnliche Gesetze wie in Florida verabschiedet.

Florida weitete im vergangenen Monat zudem ein 2022 beschlossenes Gesetz aus. Damit ist Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität in allen Schulklassen verboten. Zuvor galt das Verbot vom Kindergarten bis zur dritten Klasse. (afp/er)