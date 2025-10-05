Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Große Preise, große Namen - Die Nobelpreis-Saison beginnt

vor 36 Minuten

Drohnen-Sichtungen: Pistorius ruft zu Besonnenheit auf

vor einer Stunde

„Eine Achterbahn-Wiesn“ geht zu Ende

vor einer Stunde

Trump setzt Nationalgarde in Chicago ein - Einsatz in Portland vorerst untersagt

vor 2 Stunden

Russland greift Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen an

vor 2 Stunden

Gespräche über Friedensplan ab Montag in Ägypten geplant

vor 3 Stunden

Sturm auf Präsidentenpalast - Zehntausende bei Protesten in Georgien

vor 11 Stunden

Mal ein Bier trinken: Bayern siegen locker vor Wiesn-Besuch

vor 11 Stunden

Treffen in Kairo: Hamas und Israel führen indirekte Gespräche über Geiseln

vor 12 Stunden

Bayern siegt in Frankfurt, BVB nur Remis - Wagner atmet auf

Logo Epoch Times
Mindestens zehn Flüge betroffen

Flugverkehr auf Airport von Litauens Hauptstadt Vilnius wegen Ballons ausgesetzt

Nach mehreren Drohnenvorfällen in anderen EU- und Nato-Staaten ist der Flugverkehr am größten Flughafen Litauens in der Nacht zu Sonntag wegen mehrerer Ballons unterbrochen worden.

top-article-image

Ballons legen Flughafen Vilnius zeitweise lahm (Archivbild).

Foto: -/Flughafen Vilnius/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

An Litauens größten Flughafen ist in der Nacht zu Sonntag wegen einer Reihe von Ballons der Flugverkehr unterbrochen worden. Die Flüge vom und zum Airport der Hauptstadt Vilnius seien am Samstagabend ausgesetzt worden, teilte die Flughafenverwaltung im Online-Netzwerk Facebook mit.
„Nach unseren Informationen wurde die Entscheidung getroffen, wegen einiger möglicher Ballons, die sich auf den Flughafen Vilnius zu bewegten“, hieß es.
Die Anordnung, den Flugverkehr zu unterbrechen, kam demnach von der litauischen Luftaufsichtsbehörde. Woher die Ballons kamen, wurde nicht mitgeteilt.

Mindestens zehn Flüge betroffen

Der Luftraum wurde bis zum frühen Sonntagmorgen gesperrt. Davon waren mindestens zehn Flüge betroffen. Mehrere Maschinen, unter anderem aus Frankfurt, Wien und London, wurden in die lettische Hauptstadt Riga umgeleitet.
Auch in der westlich von Vilnius gelegenen litauischen Stadt Kaunas und nach Polen wichen Flugzeuge aus. Ein Flugzeug aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen musste nach Flughafenangaben umkehren, ein Flug nach Helsinki wurde annulliert.
Mehr dazu

Drohnenvorfälle in anderen EU-Ländern

Der Vorfall in Litauen ereignete sich nach mehreren Drohnenvorfällen in anderen EU- und Nato-Ländern. Wegen Drohnensichtungen im Umfeld und über den Flughafen München war am Donnerstagabend der Betrieb an Deutschlands zweitgrößtem Airport eingestellt worden, knapp 3000 Passagiere waren nach Flughafenangaben betroffen.
Am Freitagabend wurden erneut Drohnen gesichtet, der Betrieb musste erneut von Freitag auf Samstag unterbrochen werden. Dieses Mal waren 6500 Passagiere betroffen. Unklar ist nach wie vor, wer die Drohnen gesteuert hat.
Zuletzt hatten zudem zahlreiche Überflüge von Drohnen unbekannter Herkunft über dänische Flughäfen, darunter der in Kopenhagen, sowie Militäreinrichtungen für Aufsehen gesorgt. Auch über Schleswig-Holstein wurden vergangene Woche Drohnen gesichtet.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.