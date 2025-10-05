Flugverkehr auf Airport von Litauens Hauptstadt Vilnius wegen Ballons ausgesetzt

An Litauens größten Flughafen ist in der Nacht zu Sonntag wegen einer Reihe von Ballons der Flugverkehr unterbrochen worden. Die Flüge vom und zum Airport der Hauptstadt Vilnius seien am Samstagabend ausgesetzt worden, teilte die Flughafenverwaltung im Online-Netzwerk Facebook mit.

„Nach unseren Informationen wurde die Entscheidung getroffen, wegen einiger möglicher Ballons, die sich auf den Flughafen Vilnius zu bewegten“, hieß es.

Die Anordnung, den Flugverkehr zu unterbrechen, kam demnach von der litauischen Luftaufsichtsbehörde. Woher die Ballons kamen, wurde nicht mitgeteilt.

Mindestens zehn Flüge betroffen

Der Luftraum wurde bis zum frühen Sonntagmorgen gesperrt. Davon waren mindestens zehn Flüge betroffen. Mehrere Maschinen, unter anderem aus Frankfurt, Wien und London, wurden in die lettische Hauptstadt Riga umgeleitet.

Auch in der westlich von Vilnius gelegenen litauischen Stadt Kaunas und nach Polen wichen Flugzeuge aus. Ein Flugzeug aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen musste nach Flughafenangaben umkehren, ein Flug nach Helsinki wurde annulliert.

Drohnenvorfälle in anderen EU-Ländern

Der Vorfall in Litauen ereignete sich nach mehreren Drohnenvorfällen in anderen EU- und Nato-Ländern. Wegen Drohnensichtungen im Umfeld und über den Flughafen München war am Donnerstagabend der Betrieb an Deutschlands zweitgrößtem Airport eingestellt worden, knapp 3000 Passagiere waren nach Flughafenangaben betroffen.

Am Freitagabend wurden erneut Drohnen gesichtet, der Betrieb musste erneut von Freitag auf Samstag unterbrochen werden. Dieses Mal waren 6500 Passagiere betroffen. Unklar ist nach wie vor, wer die Drohnen gesteuert hat.

Zuletzt hatten zudem zahlreiche Überflüge von Drohnen unbekannter Herkunft über dänische Flughäfen, darunter der in Kopenhagen, sowie Militäreinrichtungen für Aufsehen gesorgt. Auch über Schleswig-Holstein wurden vergangene Woche Drohnen gesichtet.(afp/red)