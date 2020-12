Forensischer Bericht belegt: Dominion Software absichtlich entworfen, um Wahlergebnisse zu beeinflussen

Eine forensische Prüfung der Dominion Voting Systems Maschinen und Software in Michigan zeigte, dass sie entworfen wurden, um zu betrügen und Wahlergebnisse zu beeinflussen, sagte eine Datenfirma am Montag.

„Wir kommen zu dem Schluss, dass das Dominion Voting System absichtlich und zielgerichtet mit inhärenten Fehlern entworfen wurde, um systemischen Betrug zu ermöglichen und Wahlergebnisse zu beeinflussen“, sagte Russell Ramsland Jr., Mitbegründer der Allied Security Operations Group, in einem vorläufigen Bericht.

„Das System generiert absichtlich eine enorm hohe Anzahl von Stimmzettelfehlern. Die elektronischen Stimmzettel werden dann zur Auswertung weitergeleitet. Die absichtlichen Fehler führen zu einer Massenauswertung von Stimmzetteln ohne Aufsicht, ohne Transparenz und ohne Prüfpfad. Dies führt zu Wahlbetrug und Betrug an Wählern. Basierend auf unserer Studie kommen wir zu dem Schluss, dass das Dominion-Wahlsystem in Michigan nicht eingesetzt werden sollte. Wir kommen außerdem zu dem Schluss, dass die Ergebnisse von Antrim County nicht hätten zertifiziert werden dürfen“, fügte er hinzu.

Ramslan ist ein ehemaliger Beamter der Reagan-Administration, der für die NASA arbeitete. Er ist einer von einer Gruppe, die Dominion-Produkte in Antrim County Anfang dieses Monats als Teil eines laufenden Verfahrens untersuchte.

68 Prozent Fehler bei forensischer Untersuchung entdeckt

Das Team führte eine forensische Duplizierung des Wahlmanagement-Servers des Countys durch. Auf dem untersuchten Server lief Dominion Democracy Suite 5.5.3-002, sowie Compact-Flash-Karten, die von den lokalen Wahllokalen in ihrem Dominion-ImageCast-System verwendet wurden, USB-Speichersticks, die von Dominion Voter Assist Terminals verwendet wurden und USB-Speichersticks, die für das Wahlbuch verwendet wurden. Sie benutzten X-Ways Forensics und andere Tools wie Blackbag-Blacklight Forensic Software und Virtual Box.

Der Richter des 13. Bezirks, Kevin Elsenheimer, genehmigte die forensische Untersuchung in der Klage Bailey gegen Antrim County. In dieser heißt es, dass die berüchtigte Wahlfälschung, von der Beamte des Bezirks im letzten Monat berichteten, möglicherweise nicht das Ergebnis menschlichen Versagens war, wie die Beamten behauptet hatten.

Elsenheimer stimmte am Montag der Veröffentlichung des Berichtes über die Untersuchung zu. Ramsland merkte an, dass die Beamten von Antrim County zuerst in der Wahlnacht berichteten, dass der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden von 12.423 Stimmen fast 7.800 erhalten hatte.

Zwei Tage später sagten sie dann, dass Präsident Donald Trump in Wahrheit den Bezirk mit 9.800 Stimmen von über 17.000 abgegebenen Stimmen gewonnen habe. Am 21. November aktualisierten die Beamten die Zahlen erneut und entfernten weitere 1.300 Stimmen von Biden.

Ramsland sagte, dass das Tabellierungsprotokoll der forensischen Untersuchung des Servers für den Bezirk 15.676 einzelne Ereignisse zeigte. Von diesen waren etwa 68 Prozent aufgezeichnete Fehler.

Diese Fehler führten zu Gesamttabellierungsfehlern oder zu Stimmzetteln, die zur Begutachtung weitergeleitet wurden. Diese hohe Fehlerquote beweist, dass das Dominion Voting System fehlerhaft ist und nicht den staatlichen oder bundesstaatlichen Wahlgesetzen entspricht“, schrieb er.

Systemische Fehler, um hohe Anzahl von Stimmzetteln zu beeinflussen

„Eine schwindelerregende Anzahl von Stimmen erfordert eine gerichtliche Entscheidung. Dies war ein Problem des Jahres 2020, das bei früheren Wahlen, die noch auf dem Server gespeichert waren, nicht aufgetreten ist. Dies wird durch absichtliche Fehler im System verursacht. Die absichtlichen Fehler führen zu einer Massenbeurteilung von Stimmen ohne Aufsicht, ohne Transparenz und ohne Prüfpfad. Unsere Untersuchung der Serverprotokolle zeigt, dass diese hohe Fehlerrate nicht mit den Mustern der vergangenen Jahre übereinstimmt. Die Aussage, dass diese Probleme auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, stimmt nicht mit der forensischen Auswertung überein, die eher auf systemische Maschinen- und/oder Softwarefehler hinweist. Die systemischen Fehler sind absichtlich so angelegt, dass sie Fehler erzeugen, um eine hohe Anzahl von Stimmzetteln zur Massenauswertung zu bringen“, fügte er später hinzu.

Russell Ramsland Jr., Mitbegründer der Allied Security Operations Group, wurde von William Bailey, dem Kläger in dem Gerichtsverfahren, engagiert.

In einer separaten Erklärung sagte der in Michigan lebende Gustavo Delfino, dass er an einer Wahl im Jahr 2004 in seiner Heimat Venezuela beteiligt war. Er sagte, er sei Zeuge seltsamer Ereignisse geworden und habe später Unstimmigkeiten mit Smartmactic-Computern festgestellt. Er sei alarmiert gewesen, als er erfuhr, dass die Technologie bei den Präsidentschaftswahlen am 3. November eingesetzt wurde. Das Muster der sogenannten Pannen und der mit dem Internet verbundenen Wahlmaschinen spiegele wider, was in seinem Land vor fast zwei Jahrzehnten passiert sei.

Das Büro der Michigan Secretary of State Jocelyn Benson, eine Demokratin, Dominion, und ein Sprecher für Antrim County reagierten nicht auf Bitte um Stellungnahme.

Erik Grill, stellvertretender Generalstaatsanwalt, sagte dem Richter am Montagmorgen, dass der vorläufige Bericht „ungenau, unvollständig und irreführend“ sei. Haider Kazim, ein Anwalt, der für das County arbeitet, sagte, der Bericht enthalte mehrere Fehler, von denen das County glaubt, sie basierten auf „fehlerhaften und falschen Annahmen.“

Der Originalartikel erschien zuerst auf der The Epoch Times/USA unter dem Titel: Dominion Software Intentionally Designed to Influence Election Results: Forensics Report. Die deutsche Bearbeitung erfolgte durch rls.