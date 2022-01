„Fortschritte an der politischen Front“: Nato will Gespräche mit Russland

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (L) bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin am 18. Januar 2022. Foto: Andreas Gora - Pool / Getty Images

Angesichts des Ukraine-Konflikts hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Russland und die Bündnispartner zu weiteren Treffen eingeladen. In einer „Reihe von Gesprächen“ solle es darum gehen, die Sorgen der Nato-Staaten anzusprechen, aber auch „den Besorgnissen Russlands Gehör zu schenken“, sagte Stoltenberg am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin.

In erster Linie geht es darum, „Fortschritte an der politischen Front zu machen“, um einen militärischen Angriff auf die Ukraine zu verhindern, betonte Stoltenberg. Die Nato sei bereit, sich in den nächsten Tagen und Wochen „mit Russland zusammenzusetzen und dann auch konkrete schriftliche Vorschläge auf den Tisch zu legen, mit dem Ziel, ein konstruktives Ergebnis zu erreichen“.

In den Gesprächen solle es um eine Verbesserung der Kommunikation gehen, aber auch um Themen wie europäische Sicherheit und die Minimierung von Risiken. Weitere Themen könnten Bedrohungen im Weltraum und Cyberraum, die Nuklearpolitik der verschiedenen Länder sowie Rüstungskontrolle und Abrüstung sein. „Hauptaufgabe“ sei es aber, einen militärischen Angriff auf die Ukraine zu verhindern.

Angesichts der derzeit hohen Spannungen sei „Dialog besonders wichtig“, ergänzte Stoltenberg. In diesem Zusammenhang würdigte Stoltenberg die Führungsrolle Deutschlands bei dem Versuch, Fortschritte im Normandieformat herbeizuführen.

Zugleich bekräftigte Stoltenberg das Grundprinzip der Nato, Bündnismitglieder zu schützen und zu verteidigen. Die Nato werde auch die Ukraine unterstützen, ihr Recht auf Selbstverteidigung „hochzuhalten“.

Stoltenberg und Scholz bekräftigten, dass es einen hohen wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Preis haben werde, falls es zu einer Intervention Russlands in der Ukraine kommen sollte.

In der vergangenen Woche war eine umfangreiche Krisendiplomatie in Gang gesetzt worden: Zunächst gab es bilaterale Gespräche zwischen den USA und Russland in Genf, dann tagte erstmals seit gut zwei Jahren der Nato-Russland-Rat, zudem gab es Verhandlungen im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). (afp/dl)