Frankfurt am Main: Bundespolizei ab Freitag im Stadtgebiet im Corona-Einsatz

Die Frankfurter (Main) Stadtpolizei bekommt bei ihren Streifen zur Kontrolle der Corona-Maßnahmen Verstärkung durch die Bundespolizei. Dies kündigte der Oberbürgermeister Peter Feldmann – selbst an einer Streifentour durch die Innenstadt teilnehmend – am Mittwoch (11.11.) an.

Das Stadtoberhaupt erklärte, dass Stadt- und Landespolizei ab Freitag Unterstützung durch zwölf Beamte der Bundespolizei erhalte, die ihre Kollegen bei der Durchsetzung der Corona-Regeln unter die Arme greifen wird.

Feldmann erklärt dazu: „Regelmäßige Kontrollen sind Teil unserer Corona-Strategie.“ Anders kriege man die Uneinsichtigen nicht zum Umdenken bewegt.

„Wir haben als Magistrat gemeinsam für diese Unterstützung gekämpft.“ Allerdings sei mit Blick auf stark gestiegenen Zahlen und die Ereignisse des vorletzten Wochenendes eine weitere Unterstützung durch Kräfte von Landes- und Bundespolizei unabdingbar.

Der Oberbürgermeister zeigte sich bei seinem Rundgang beeindruckt vom Engagement der Stadtpolizei: „Für mich sind Polizisten Corona-Helden. Dass die Mehrheit der Frankfurter sich an die Regeln hält, ist auch ihr Verdienst.“ (er)