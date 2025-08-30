Frankreich: Auto rast nach Streit absichtlich in Gruppe - ein Toter und fünf Verletzte

Im Norden Frankreichs ist ein Autofahrer nach einer Auseinandersetzung in einer Bar in eine Gruppe Menschen gerast.

Mindestens ein Mann sei bei dem Vorfall in Evreux getötet worden, sagte der Staatsanwaltschaft der Stadt, Rémi Coutin, am Samstag.

Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt, zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

Nach Streit um 4.00 Uhr morgens

Der Mann sei nach dem Streit in einer Weinbar im Zentrum der Stadt gegen 4.00 Uhr morgens zu seinem Auto gegangen und sei dann „vorsätzlich“ und mit „hoher Geschwindigkeit“ im Rückwärtsgang in die Menge vor dem Lokal gefahren.

Drei Verdächtige wurden laut Coutin festgenommen. Die Justizbehörden leiteten nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Mordes und versuchten Mordes ein. (afp/red)