Logo Epoch Times

vor 19 Minuten

Schweizer Bergkäserei gewinnt mit 18 Monate altem Gruyère Weltmeisterschaft in Bern

vor 2 Stunden

USA setzen deutsche „Antifa-Ost“ auf Terrorliste

vor 2 Stunden

EU-Kommission leitet Kartelluntersuchung gegen Red Bull ein

vor 2 Stunden

Vogelgrippe: Mehr als eine Million getötete Tiere allein in Niedersachsen

vor 2 Stunden

Koalition beschließt Industriestrompreis und senkt Luftverkehrssteuer

vor 2 Stunden

Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

vor 3 Stunden

Merz: Ukrainer sollen in eigenem Land bleiben statt nach Deutschland zu kommen

vor 3 Stunden

Pakistanisches Parlament stimmt für lebenslange Immunität für Präsidenten

vor 4 Stunden

Lebensmittelvergiftung? Zwei Kinder in Istanbul gestorben

vor 4 Stunden

Dobrindt macht Abschiebungen von Syrern von Integration abhängig

Logo Epoch Times
Paris

Frankreich gedenkt der Opfer der Pariser Anschläge von 2015

Mit Glockengeläut der Pariser Kathedrale Notre-Dame und einem hat in Paris am Donnerstagabend die zentrale Gedenkfeier für die Opfer der islamistischen Anschläge von 2015 begonnen.

top-article-image

Präsident Macron wird an Gedenkveranstaltungen an allen Anschlagsorten teilnehmen.

Foto: Ludovic Marin/Pool AFP/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 3 Min.

Lesedauer: 3 Min.

Mit einer emotionalen Gedenkfeier hat Frankreich der Opfer der islamistischen Anschläge von Paris vor zehn Jahren gedacht. „Was geschehen ist, ist nicht wieder gutzumachen“, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend vor Hinterbliebenen. „Nichts ist normal, wenn ein blühendes Leben ausgelöscht wird, wenn ein Kind vor seinen Eltern stirbt oder ein Baby als Halbwaise zur Welt kommt.“
Der Präsident erinnerte an die 130 Menschen, die am 13. November 2015 von islamistischen Attentätern am Stade de France, vor Bars und Restaurants und im Konzertsaal Bataclan getötet wurden.
„Die islamistischen Terroristen wollten nicht einzelne von uns angreifen, sie wollten Frankreich und die Franzosen angreifen, unsere Lebensart“, sagte Macron.
Frankreich werde Terroristen unablässig weiter verfolgen, im Nahen Osten, in der Sahel-Zone, aber auch im eigenen Land, betonte er. In den vergangenen Jahren seien 85 Anschläge vereitelt worden, sechs davon in diesem Jahr.

Die Glocken der Pariser Kathedrale Notre-Dame läuteten

Zum Auftakt der Zeremonie in einem neu eingerichteten Gedenkgarten läuteten die Glocken der Pariser Kathedrale Notre-Dame und anderer Pariser Kirchen. Neben einem Requiem erklangen Instrumentalversionen von Rock-Klassikern – eine Hommage an die Opfer in der Konzerthalle Bataclan, wo in der Anschlagsnacht die US-Band Eagles of Death Metal gespielt hatte. Auch der Sänger der Band trat bei der Gedenkfeier auf.
Die Namen der Opfer wurden von Menschen vorgetragen, die am 13. November 2015 im Einsatz waren, unter ihnen Sanitäter, Polizisten und eine Psychologin. Die Zeremonie in dem Gedenkgarten in der Nähe des Rathauses wurde auf eine Groß-Leinwand auf den Place de la République übertragen. An der dortigen Statue der Nationalfigur Marianne hatten Menschen bereits seit Tagen Kerzen und Blumen im Gedenken der Opfer abgelegt.
Mehr dazu

130 Menschen getötet und mehr als 350 weitere verletzt

Drei islamistische Kommandos hatten bei den minutiös vorbereiteten Anschlägen innerhalb weniger Stunden 130 Menschen getötet und mehr als 350 weitere verletzt. Die Angreifer feuerten wahllos auf Gäste in Straßencafés und Restaurants und auf Konzertbesucher im Musikclub Bataclan. Mehrere Attentäter zündeten Sprengstoffgürtel. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich später zu den Anschlägen.
„Seit dem 13. November gibt es eine Leerstelle, die bleibt. Mein Vater liebte das Leben, er glaubte an die Freiheit und die Freude, zusammenzusein“, sagte Sophie Dias, die Tochter des ersten Opfers der Anschläge, Manuel Dias. Er war in den Tod gerissen worden, als ein Täter seinen Sprengstoffgürtel am Stade de France zündete.
„Es ist ein Tag, an dem ich mich erinnere, an dem ich weinen kann“, sagte Sophie Bouchard-Stech, die ihren Mann Fabian bei dem Anschlag auf den Konzertsaal Bataclan verlor. Der gebürtige Hannoveraner war eines von zwei deutschen Opfern der Anschläge.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.