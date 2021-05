Frankreich: Regierung in Alarmstimmung wegen Brandbriefe von Militärs

Der französische Premierminister Jean Castex bei einer Abendsendungdvon France 2 am 11. Mai 2021 teilnimmt. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images

Ein Jahr vor dem Präsidentschaftswahl sorgen zwei anonyme Brandbriefe von Militärangehörigen und Ex-Generälen für Unruhe in Frankreich. Sie sprechen von einem möglichen Bürgerkrieg – Regierungschef Castex will, dass sie „ihre Gesichter zeigen“. Präsident Macron schweigt bisher.

Droht in Frankreich ein „Bürgerkrieg“ oder gar ein Militärputsch? Diesen Eindruck erwecken zwei Brandbriefe französischer Armeeangehöriger, die ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl für Unruhe sorgen. Die französische Armeespitze hat sich zwar klar distanziert und die „Putschfantasien“ verurteilt. Aber die Sorge vor einem Erstarken rechtsextremer Kräfte in Frankreich bleibt.

Die Regierung ist in Alarmstimmung: Von einem „politischen Manöver“ von „Rechtsextremen“ spricht Regierungschef Jean Castex. „Wenn sie denken, dass alles auf dem Spiel steht, sollen sie ihre Gesichter zeigen“, sagte er der Zeitung „Le Parisien“ zu den anonymen Unterzeichnern.

Ein Mitglied des französischen Generalstabs sagte der Nachrichtenagentur AFP, mit den Soldaten, Offizieren und Generälen werde nun Tacheles geredet: „Die Streitkräfte sind apolitisch und dem Präsidenten zur Treue verpflichtet. Wer damit Probleme hat, sollte die Armee verlassen.“

Macron schweigt

Präsident Macron als Oberbefehlshaber schweigt bisher. Womöglich will sich der 43-Jährige nicht erneut mit der Armee anlegen. Macron hatte kurz nach seinem Amtsantritt im Sommer 2017 für Missmut gesorgt, als er Sparmaßnahmen für die Streitkräfte ankündigte und der angesehene Generalstabschef Pierre de Villiers daraufhin zurücktrat.

Seitdem hat der Fünf-Sterne-General de Villiers wiederholt vor massivem Unmut in der Bevölkerung gewarnt, der sich „geballt entladen könnte“, zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Auch als möglicher Präsidentschaftskandidat gegen Macron wurde de Villiers in rechten Kreisen schon gehandelt. Die Aufrufe hat der General nicht unterzeichnet. Zumindest nicht namentlich.

Zwei Brandbriefe innerhalb eines Monats

„Für eine Rückkehr unserer Regierenden zur Anständigkeit“ ist der erste Brandbrief überschrieben, den die rechtsidentitäre Zeitschrift „Valeurs Actuelles“ am 21. April abgedruckte. Unterschrieben haben ihn gut 20 frühere Generäle, die Frankreich vor dem „Zerfall“ sehen: Schuld seien der „Islamismus und Horden der Banlieue“ – gemeint sind Einwanderer aus den früheren Kolonien -, aber auch linke Kreise.

Am 11. Mai ist ein zweites Schreiben anonym in der konservativen Zeitschrift „Valeurs Actuelles“ erschienen. In dem neuen Aufruf wird Präsident Emmanuel Macron vor „Zugeständnissen“ an Islamisten gewarnt. Letztere hätten nur „Verachtung oder sogar Hass“ für Frankreich übrig, heißt es in dem Text.

„Wieder einmal braut sich in Frankreich ein Bürgerkrieg zusammen, und Sie wissen das ganz genau“, heißt es in dem Brief. Die Urheber sollen demnach aktive Militärangehörige sein, die ihre Namen aus Angst vor Sanktionen nicht nennen wollen. Nach Angaben der Zeitschrift schlossen sich mehr als 145.000 weitere Menschen dem Aufruf an. (afp/sza)

