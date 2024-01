Frankreichs neuer Außenminister Séjourné kommt zu Antrittsbesuch nach Berlin

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) empfängt ihren neuen französischen Kollegen am Sonntagnachmittag im Auswärtigen Amt. Bei dem Treffen soll es nach Angaben des Auswärtigen Amts um die deutsch-französische Zusammenarbeit sowie aktuelle europa- und außenpolitische Themen gehen. Nach dem Gespräch ist gegen 16.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

Séjourné, ein enger Vertrauter von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, war am Donnerstag bei einer Regierungsumbildung zum neuen Außenminister ernannt worden. Seine erste offiziellen Auslandsreise führte ihn am Samstag nach Kiew, wo er die Unterstützung Frankreichs für die von Russland angegriffene Ukraine betonte. Nach Angaben aus seinem Umfeld ist am Montag zudem ein Besuch in Warschau geplant. (afp)