Französische Polizei nimmt nach Großfahndung schwer bewaffneten Ex-Soldaten fest

Foto: by thibaud moritz / MORITZ / AFP via Getty Images

300 Soldaten und Spezialeinheiten der Gendarmerie fahnden nach dem 29-Jährigen Ex-Soldaten. Foto: by thibaud moritz / MORITZ / AFP via Getty Images

Im Südwesten Frankreichs hat die Polizei nach einer Großfahndung einen schwer bewaffneten Ex-Soldaten festgenommen, der nach Schüssen auf Polizisten in einen Wald geflohen war.

Wie der Präfekt der Dordogne, Frédéric Périssat, am Montag mitteilte, kam es bei der Festnahme zu einem Schusswechsel mit der Polizei, bei dem der Gesuchte angeschossen und verletzt wurde. Der Mann hatte am Sonntag auf Polizisten geschossen, die zu einem Fall häuslicher Gewalt in den Ort Le Lardin-Saint-Lazare gerufen worden waren. Dann flüchtete er in einen Wald.

An der Suche nach dem Ex-Soldaten in dem schwer zugänglichen Waldgebiet waren rund 300 Polizisten sowie Spezialeinheiten der Gendarmerie und Hundestaffeln beteiligt. Auch mehrere Hubschrauber waren im Einsatz. Am Montagmorgen veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto und warnte, der mit einem Jagdgewehr bewaffnete Ex-Soldat sei „gefährlich“.

Bewohner sollen in ihren Häusern bleiben

Die 1800 Bewohner von Le Lardin-Saint-Lazare wurden angewiesen, vorsichtshalber in ihren Häusern zu bleiben. Nach der Festnahme dankte Innenminister Gérald Darmanin den Einsatzkräften im Onlinedienst Twitter für ihren erfolgreichen Einsatz. Der 29-jährige Ex-Soldat saß bereits wegen häuslicher Gewalt in Haft und trug eine elektronische Fessel.

Bei dem jüngsten Vorfall soll er nach Polizeiangaben den neuen Freund seiner ehemaligen Lebensgefährtin angegriffen haben. Als die Polizei einschritt, schoss er auf die Beamten und beschädigte zwei Polizeiautos. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!