Logo Epoch Times

vor 5 Minuten

Mission Eupol Copps: EU will Führungsrolle bei Aufbau von Polizeitruppe für Gaza

vor 6 Minuten

Siemens Energy plant Aktienrückkauf für bis zu 6 Milliarden

vor 13 Minuten

Ab 4. Dezember: Meta entfernt australische Nutzer unter 16 Jahren von Facebook und Instagram

vor einer Stunde

Beschäftigung in der Autobranche fällt auf Tief seit 2011

vor 2 Stunden

Puppen von „Muppet Show“-Erfinder Jim Henson werden versteigert

vor 2 Stunden

US-Initiative zur Ukraine: Europäer bestehen auf Beteiligung Kiews und Europas

vor 2 Stunden

Linken-Chefs wollen Kriegsdienstverweigerern helfen

vor 3 Stunden

MAN baut 2.300 Stellen in Deutschland ab

vor 3 Stunden

Durchsuchung für Abschiebung: Verfassungsbeschwerde von Asylbewerber erfolgreich

vor 3 Stunden

Schneeregen und Schneeschauer heute vielerorts im Flachland

Logo Epoch Times
Schadenersatz in Millionenhöhe gefordert

Französischer Handel verklagt Shein wegen unlauteren Wettbewerbs

Der asiatische Onlinehändler Shein, der kürzlich einen ersten dauerhaften Laden in Paris eröffnet hat, bekommt weiter starken Gegenwind in Frankreich: Mehrere Handelsverbände haben Shein wegen „unlauteren Wettbewerbs“ verklagt.

top-article-image

Dieses Foto zeigt das Logo des asiatischen ECommerce Shein.(Archivbild)

Foto: JULIE SEBADELHA/AFP

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Das Geschäftsmodell von Shein basiere auf der „Nichteinhaltung der in Frankreich geltenden Vorschriften“, heißt es in einer Mitteilung mehrerer Branchenverbände vom Mittwochabend. Etwa hundert Marken, darunter Monoprix und Promod, haben sich der Initiative angeschlossen.
Sie fordern Schadensersatz für wirtschaftliche Schäden, die nach Einschätzung des Anwalts Cédric Dubucq mehrere hundert Millionen Euro umfassen könnten.
Mehr dazu
Shein wies die Vorwürfe zurück. „Es ist bedauerlich, dass diese Akteure den gerichtlichen Konflikt einem konstruktiven Dialog vorziehen“, sagte ein Sprecher. Es handle sich vielmehr um einen Boykottaufruf.

Kritik an Fast-Fashion-Modell und Umweltfolgen

Die französische Justiz ermittelt gegen den in China gegründeten Onlinehändler mit Sitz in Singapur wegen der Verbreitung von Darstellungen Minderjähriger mit pornografischem Charakter. Auslöser war das Angebot kinderpornographischer Sexpuppen.
Mehr dazu
Die Proteste gegen Shein richten sich aber auch gegen das Überschwemmen des europäischen Marktes mit synthetischer Billigkleidung, die nach Ansicht der Kritiker unter ökologisch und sozial fragwürdigen Bedingungen hergestellt und geliefert wird. Die Eröffnung weiterer Geschäfte in Frankreich wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
Unterdessen verabschiedete die französische Nationalversammlung in der Nacht zu Donnerstag eine Steuer in Höhe von zwei Euro auf kleine Pakete aus dem nichteuropäischen Ausland. Diese zielt insbesondere auf die Onlinebestellungen bei Shein und anderen Plattformen ab.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.