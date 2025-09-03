Freihandelsabkommen mit Mercosur: EU-Kommission beginnt Ratifizierungsprozess

Ein Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur-Staaten rückt näher. Es wird erwartet, dass das Kommissionskollegium am Mittwoch der juristisch überprüften Fassung der Vereinbarung zustimmt.

Die wichtigsten Hürden stehen allerdings noch aus: Der Rat der EU-Länder und das Europaparlament müssen zustimmen, damit das Abkommen gültig wird.

Was ist das Mercosur-Abkommen?

Es soll eine der weltweit größten Freihandelszonen mit über 700 Millionen Einwohnern schaffen. Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen spricht von der „größten Handels- und Investitionspartnerschaft“ der Welt.

Die EU verhandelt darüber seit 1999 mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Bolivien gehört inzwischen ebenfalls zur Mercosur-Gruppe, ist zunächst aber nicht Teil der Abmachung.

Was sieht der Vertrag vor?

Im Kern geht es um den Abbau von Handelsschranken. Für 91 Prozent aller zwischen der EU und dem Mercosur gehandelten Waren sollen Zölle abgeschafft werden.

Nach Berechnungen der EU-Kommission würden sich für europäische Exporteure dadurch jährliche Einsparungen in Höhe von rund vier Milliarden Euro ergeben.

Was hätte Deutschland davon?

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hoffen auf bessere Geschäfte für die deutsche Exportwirtschaft und mehr Arbeitsplätze.

Zu den Profiteuren werden unter anderem Autohersteller und Chemieindustrie gezählt. Der BDI setzt zudem auf Rohstoffe wie Lithium und Kupfer aus Südamerika, die Europa für Elektroautos braucht.

Die DIHK sprach angesichts des Beginns der Ratifizierung von einem „längst überfälligen Meilenstein“. Demnach exportieren 12.500 deutsche Unternehmen in die Region, 72 Prozent davon kleine und mittlere Betriebe.

Wer ist dagegen?

Bisher hatte vor allem Frankreich Bedenken. Präsident Emmanuel Macron begründete dies mit dem Schutz der eigenen Landwirte, vor allem vor billigerem Geflügel oder Rindfleisch aus Südamerika.

Auch Polen und Italien forderten einen Ausgleich für die Landwirtschaft.

Österreich ist an einen Parlamentsentscheid gegen das Abkommen gebunden, eine Änderung im Parlament in Wien ist aber theoretisch möglich.

Welche Bedenken gibt es noch?

Umweltorganisationen wie Greenpeace nennen das Abkommen „toxisch“. Sie führen niedrigere Standards bei Pestiziden, Tierschutz und Arbeitsrechten in Südamerika an. Kritisch sehen sie auch den Anbau von Gen-Soja, für das in Brasilien der Regenwald abgeholzt wird.

Was entgegnen die Befürworter?

Sie verweisen auf Klima- und Umweltvereinbarungen, die über eine Textfassung von 2019 hinausgehen. So soll das Pariser Klimaschutzabkommen ein zentrales Element der EU-Mercosur-Beziehungen werden. Zudem gibt es laut EU-Kommission Zusagen, die Entwaldung in Südamerika „bis 2030 zu stoppen“. Für Rindfleisch, Geflügel oder Zucker aus den Mercosur-Ländern sind außerdem Quoten vorgesehen.

Wo steht das Abkommen?

Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte die Vereinbarung beim Mercosur-Gipfel im Dezember in Uruguays Hauptstadt Montevideo unterzeichnet. In der EU musste das Abkommen im Anschluss in alle Amtssprachen übersetzt und von Juristen wasserdicht gemacht werden. Diese Arbeit ist nach Angaben aus Brüssel nun abgeschlossen. Am Mittwoch stellt die Kommission den Text den Mitgliedsstaaten vor.

Wie geht es weiter?

Die Kommission könnte die Vereinbarung in zwei Abschnitte aufteilen, einen politischen und einen Handelsteil. Den separaten Handelsteil könnte kein EU-Land alleine blockieren – auch nicht Frankreich. Im Rat der EU-Länder wäre für den Abschluss eine sogenannte qualifizierte Mehrheit nötig: mindestens 15 Mitgliedsländer, die zusammen mehr als 65 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen. Im Europaparlament reicht eine einfache Mehrheit. Die Kommission hofft offenbar auf grünes Licht durch die Mitgliedsstaaten noch in diesem Jahr.

Welche Hürden gibt es?

Gegner des Abkommens könnten versuchen, eine sogenannte Sperrminorität zu organisieren, um einen Beschluss zu verhindern. Dafür wären vier Mitgliedsländer nötig, die mindestens 35 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten. Dies könnte Frankreich, Italien, Polen gemeinsam mit Österreich gelingen. Auch im Parlament gibt es zahlreiche Gegner des Abkommens.

Wie will die Kommission dies lösen?

In dem von der Kommission erarbeiteten Text soll nach Angaben mit den Verhandlungen vertrauter Quellen ein Zusatz enthalten sein, der die Schutzklausel für „sensible Agrarprodukte“ stärkt. Demnach würde die Kommission sich verpflichten einzuschreiten, falls das Abkommen negative Auswirkungen auf bestimmte Branchen hätte. Rechtlich würde dieser Zusatz keine Neuverhandlung mit den Mercosur-Ländern erfordern. Das könnte Frankreich zu überzeugen und die Landwirte beruhigen. (afp/red)