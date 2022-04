Führungskräfte in Emiraten glauben an Zukunft des Metaverse

Einer internationalen Studie von Accenture zufolge ist das Vertrauen von Führungskräften in die Zukunftsfähigkeit des Metaverse intakt. Vor allem in Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten ergibt sich ein sehr eindeutiges Meinungsbild.

Fast drei Viertel der Führungskräfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten glauben, dass sich das Metaverse positiv auf ihre Unternehmen auswirken wird. Das berichtet „The National“ unter Berufung eine Studie des IT-Dienstleisters Accenture. Weitere 42 Prozent glauben, dass es „einen Durchbruch oder eine Umwälzung“ bewirken wird.

Noch in diesem Jahr werden 150.000 Neueinstellungen im Metaverse arbeiten

Das Resultat aus den Emiraten sei ein weiteres Zeichen für das wachsende Interesse an dem aufkommenden digitalen Raum, so Accenture in einem neuen Bericht. Das Unternehmen – das sein eigenes Metaversum, den Nth Floor, betreibt – befragte für die Studie mehr als 4600 Führungskräfte aus Wirtschaft und Technologie in 23 Branchen und 35 Ländern. In diesem Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen damit, dass weltweit 150.000 oder mehr Mitarbeiter eingestellt werden, die vom ersten Tag an im Metaverse arbeiten.

Das Metaverse – das als nächste große Epoche des World Wide Web angesehen wird – soll ein „Kontinuum“ von schnell aufkommenden Fähigkeiten, Anwendungsfällen und Technologien sein, die die Erfahrungen in der virtuellen Welt neu definieren, so das in Dublin ansässige Dienstleistungsunternehmen.

Accenture: „Neue Welle der digitalen Transformation“

„Die Entstehung der nächsten Generation des Internets ist in vollem Gange und wird eine neue Welle der digitalen Transformation auslösen, die weit über das hinausgeht, was wir bisher gesehen haben“, äußert Paul Daugherty, Abteilungsleiter für Technologie bei Accenture, in dem Bericht.

„Unsere Vision des Metaverse als Kontinuum stellt die vorherrschenden, engeren Sichtweisen in Frage und zeigt auf, warum Unternehmen heute handeln müssen, oder sich in Welten wiederfinden, die von und für jemand anderen entworfen wurden.“

Das Metaverse ist definiert als ein digitaler Raum, in dem sich die Teilnehmer, repräsentiert durch dreidimensionale Avatare oder digitale Darstellungen, in virtuellen Welten bewegen und interagieren können.

Dubai schafft digitale Zwillingsstadt

Laut Emergen Research wurde die globale Metaverse-Industrie im Jahr 2020 auf 47,69 Mrd. US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 auf 828,95 Mrd. US-Dollar anwachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 43,3 Prozent entspricht.

Die Stadtverwaltung von Dubai kündigte auf dem World Government Summit im letzten Monat an, dass sie eine digitale Zwillingsstadt des Emirats in einer virtuellen Welt namens One Human Reality schaffen wird. In Schardscha fand im März im House of Wisdom die erste Ausstellung für sogenannte nicht-fungible Token-Kunst statt.

Die Gartner-Analystin Anushree Verma erklärte gegenüber „The National“, dass sich das Metaversum in den nächsten vier bis acht Jahren in drei sich überschneidenden Phasen entwickeln wird: aufstrebend, fortgeschritten und ausgereift.

Corona hat online verbrachte Zeit deutlich ausgeweitet

Der Accenture-Bericht ging auch auf das Online-Verhalten der Verbraucher ein und stellte fest, dass 70 Prozent der Befragten wesentlich mehr Zeit online verbringen.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind es sogar 84 Prozent, verglichen mit den Werten vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie Anfang 2020. Dieser Anstieg spiegelt sich auch im veränderten Verbraucherverhalten in den Emiraten wider. Jüngsten Studien zufolge hat das globale Zahlungsunternehmen Visa festgestellt, dass Covid-19 die Einkaufsgewohnheiten dauerhaft verändert hat, während der Online-Finanzaggregator Policybazzar.ae angibt, dass zwei Drittel der Befragten inzwischen kontaktlose Zahlungen bevorzugen.