Fünf Tote bei Absturz von Hubschrauber im Norden Pakistans

Im Norden Pakistans ist am Montag ein Hubschrauber der Regionalregierung abgestürzt. Wie ein Polizeivertreter im Bezirk Diamer mitteilte, gehörte der Hubschrauber der Regierung der nördlichen Region Gilgit-Baltistan.

Die zwei Piloten und drei Techniker an Bord sollten demnach eine Testlandung auf einem neu geplanten Hubschrauberlandeplatz in einem bergigen Touristengebiet ausführen, als der Hubschrauber abstürzte. Alle fünf Insassen kamen demnach ums Leben.

In den vergangenen Jahren gab es in Pakistan mehrere tödliche Hubschrauberabstürze. 2022 kamen fünf Soldaten und einer der obersten Befehlshaber der Armee ums Leben, als ihr Hubschrauber während Hochwasserhilfseinsätzen in der südwestlichen Provinz Belutschistan abstürzte.

Erst vor wenigen Wochen stürzte ein Hubschrauber in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa ab, der Hilfsgüter in die Monsun-Katastrophenregion im Norden Pakistans transportierte. Als Grund nannten die Behörden schlechtes Wetter. (afp/red)