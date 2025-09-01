Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

50 Afghanen mit Aufnahmezusage kommen in Hannover an

vor 25 Minuten

DAX startet im Plus - heute kein Handel an US-Börsen

vor 40 Minuten

Hausärzte versorgten 2024 im Schnitt 1.200 Einwohner

vor 43 Minuten

Ökonom: Strukturwandel bedroht Wohlstand - Deutschland wird ärmer

vor einer Stunde

Südkoreas Halbleiterexporte auf Rekordhoch im August

vor einer Stunde

Elf UN-Mitarbeiter im Jemen durch die Huthi festgenommen

vor einer Stunde

Protestwelle erreicht Bali - Dorfwächter mobilisiert

vor 2 Stunden

Wadephul reist zu Gesprächen nach Indien

vor 2 Stunden

Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai

vor 2 Stunden

Vorschlag von Nouripour: Wahlen bündeln, Wahlperiode auf 5 Jahre verlängern

Logo Epoch Times
In einem bergigen Touristengebiet

Fünf Tote bei Absturz von Hubschrauber im Norden Pakistans

Bei einer Testlandung auf einem neuen Landeplatz ist ein Hubschrauber der Regionalregierung in Pakistan abgestürzt. Alle Insassen kamen ums Leben.

top-article-image

Hubschrauber sind in Pakistan ein häufiges Transportmittel (Symbolbild).

Foto: Aamir Qureshi/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Im Norden Pakistans ist am Montag ein Hubschrauber der Regionalregierung abgestürzt. Wie ein Polizeivertreter im Bezirk Diamer mitteilte, gehörte der Hubschrauber der Regierung der nördlichen Region Gilgit-Baltistan.
Die zwei Piloten und drei Techniker an Bord sollten demnach eine Testlandung auf einem neu geplanten Hubschrauberlandeplatz in einem bergigen Touristengebiet ausführen, als der Hubschrauber abstürzte. Alle fünf Insassen kamen demnach ums Leben.
In den vergangenen Jahren gab es in Pakistan mehrere tödliche Hubschrauberabstürze. 2022 kamen fünf Soldaten und einer der obersten Befehlshaber der Armee ums Leben, als ihr Hubschrauber während Hochwasserhilfseinsätzen in der südwestlichen Provinz Belutschistan abstürzte.
Erst vor wenigen Wochen stürzte ein Hubschrauber in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa ab, der Hilfsgüter in die Monsun-Katastrophenregion im Norden Pakistans transportierte. Als Grund nannten die Behörden schlechtes Wetter. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.