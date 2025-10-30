Logo Epoch Times

Ermittlungserfolge

Fünf weitere Festnahmen beim Louvre-Diebstahl

In Paris gibt es Neuigkeiten: Es wurden weitere Verdächtige im Kronjuwelen-Diebstahl festgenommen. Unter der nun fünf Festgenommenen sei auch ein Hauptverdächtiger.

top-article-image

Mit einem Möbelaufzug gelangen die Täter in das Museum.

Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Nach dem aufsehenerregenden Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft fünf weitere Verdächtige festgenommen worden.
Unter den Festgenommenen sei auch ein Hauptverdächtiger, sagte die Staatsanwältin Laure Beccuau dem Radiosender RTL.
Die Ermittler schlössen nicht aus, dass neben den vier mutmaßlichen Dieben eine deutlich größere Gruppe an der Tat beteiligt war. Womöglich gebe es eine „höhere Ebene“ von Auftraggebern.

Zwei Verdächtige haben teilweise gestanden

Noch sei es zu früh, genaues zum Profil der Festgenommenen zu sagen, führte die Staatsanwältin aus. Einer von ihnen werde verdächtigt, Teil des Einbruchskommandos vor Ort gewesen zu sein. Man habe DNA-Spuren von ihm, die ihn mit dem Diebstahl in Verbindung bringen.
Die übrigen vier Personen könnten eventuell Informationen zum Ablauf der Tat geben. Die Festnahmen erfolgten Beccuau zufolge am Mittwochabend an verschiedenen Orten in und um Paris.
Zwei zuvor festgenommene Tatverdächtige haben teilweise gestanden. Die 34 und 39 Jahre alten Männer sollen nun in Untersuchungshaft kommen, sagte die Pariser Staatsanwältin gestern. Beide seien wegen Diebstählen justizbekannt. Von der Beute fehle im Moment weiter jede Spur, sie hoffe aber, dass die erbeuteten Juwelen wieder in den Louvre zurückkehrten.
Mehr dazu
Der Schmuck im geschätzten Wert von 88 Millionen Euro unverkäuflich. Noch sei es nicht zu spät, die Beute zurückzugeben, sagte Beccuau. Gestützt auf Bilder der Videoüberwachung gingen die Ermittler von vier Tätern aus. Es sei aber gut möglich, dass es weitere Hintermänner gebe.
Die beiden nach dem Louvre-Einbruch Festgenommenen haben teilweise gestanden (Archivbild).

Foto: Hatim Kaghat/Belga/dpa

Einer der bisherigen zwei Tatverdächtigen wurde laut Beccuau am Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle aufgehalten, der zweite Verdächtige wurde in der Region Paris festgenommen. Gegen sie wird wegen bandenmäßigen Diebstahls ermittelt. (afp/dpa/ks)

