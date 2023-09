Italien: Fünfjähriges Mädchen bei Absturz von Militärflugzeug getötet

in der Nähe von Turin

Beim Absturz eines Militärfliegers ist in Norditalien am Samstag ein fünfjähriges Mädchen am Boden durch ein herunterfallendes Flugzeugteil getötet worden.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums ereignete sich das Unglück während des Trainings einer Kunstflugstaffel in der Nähe von Turin. Der neun Jahre alte Bruder und die Eltern des Mädchens sowie der Pilot wurden Medienberichten zufolge verletzt.

Die Maschine, eine MB-339, überschlug sich während der Startphase. Der Pilot konnte sich mit dem Fallschirm retten, wie die Website der Zeitung „La Repubblica“ berichtete. Ein glühendes Teil löste sich von dem Flugzeug und traf ein Auto, in dem sich das Mädchen mit seiner Familie befand.

Die Familie hatte vom Auto aus der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe zugesehen, die für einen für Sonntag geplanten Flug trainieren wollten. Der Auftritt am Sonntag wurde nach dem Unglück abgesagt. (afp)