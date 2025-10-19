Gazastreifen: Israel und Hamas werfen sich gegenseitig Angriffe vor

Ein israelischer Beamter hat der Hamas einen „Bruch der Waffenruhe“ im Gazastreifen durch zwei Angriffe vorgeworfen. In der südlichen, sich unter israelischer Kontrolle befindenden Stadt Rafah habe es Gefechte gegeben, gefolgt von zwei Luftangriffen durch ein israelisches Flugzeug.

Die israelische Armee bestätigte die Luftangriffe als Reaktion auf Angriffe durch militante Palästinenser. „Heute Morgen haben Terroristen Panzerabwehrraketen abgefeuert und das Feuer auf IDF-Soldaten eröffnet“, woraufhin die israelische Armee mit Luftangriffen durch Kampfjets und mit Artilleriebeschuss reagiert habe, erklärte die Armee am Sonntag.

Die Armee bezeichnete die Angriffe auf ihre Streitkräfte als „eklatante Verletzung der Waffenruhe“, die seit dem 10. Oktober im Gazastreifen in Kraft ist.

Scharfschützen der Hamas

Ein israelischer Beamter sagte AFP, israelische Kämpfer seien durch Beschuss von Scharfschützen der Hamas sowie mit einer Panzerfaust angegriffen worden. „Beide Vorfälle ereigneten sich in einem von Israel kontrollierten Gebiet östlich der Gelben Linie“, erklärte er.

Die USA warnten nach mehreren Exekutionen in Gaza vor einem „unmittelbar bevorstehenden“ Angriff auf Zivilisten durch die Hamas. „Dieser geplante Angriff auf palästinensische Zivilisten würde einen direkten und schwerwiegenden Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen darstellen“, hieß es.

Seit knapp zehn Tagen gilt im Gazastreifen gemäß dem Friedensabkommen eine Waffenruhe. Am 19. Oktober behauptete die Hamas, dass neun Menschen in der Stadt Gaza durch israelischen Beschuss auf einen Bus mit Flüchtlingen getötet worden seien.

Laut israelischen Angaben sollen am 18. Oktober mehrere Kämpfer aus einem Tunnel im Gebiet von Rafah aufgetaucht sein und das Feuer auf israelische Truppen eröffnet haben. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. (afp/dts/red)