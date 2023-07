Gemeinsame Massenstrandung: Mehr als 50 Grindwale verendet

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Helfer versuchen in Australien, eine größere Gruppe von gestrandeten Grindwalen zurück in tieferes Wasser zu bringen.

Nach der Massenstrandung von Grindwalen an einem Strand in Westaustralien sind mehr als 50 Tiere verendet. In einem Rennen gegen die Zeit versuchten Einsatzkräfte, 46 noch lebende Meeressäuger zurück ins Meer zu transportieren, wie die örtliche Naturschutzbehörde „Parks and Wildlife Services“ mitteilte.

Die Wale hatten sich am Dienstag 100 Meter vor der Küste stundenlang zunächst eng zusammengeschart – ein extrem ungewöhnliches Verhalten. Später begannen die meisten Tiere der Herde, am Cheynes Beach östlich der Stadt Albany zu stranden.

#BREAKING: An unusual clustering of a pod of pilot whales has taken a heartbreaking turn, with around 70 of the mammals stranding themselves at Cheynes Beach.

More to come.#9News | WATCH LIVE 6pm pic.twitter.com/gL9xQiNt5u

— 9News Perth (@9NewsPerth) July 25, 2023