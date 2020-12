Georgia: Nach 23 Uhr wurden verborgene Wahlzettel gezählt – ohne Wahlbeobachter

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Georgia, Brian Kemp, forderte den Staatssekretär Brad Raffensperger auf, eine Unterschriftenprüfung der Stimmen anzuordnen. Das geschah, nachdem die Veröffentlichung von Videomaterial zu zeigen scheint, dass Wahlhelfer in Fulton County mitten in der Nacht ohne Beobachter Stimmzettel bearbeiten.

Gegenüber Fox News äußerte sich Kemp: „Ich denke, es sollte durchgeführt werden. Ich denke, vor allem bei dem, was wir heute gesehen haben, wirft das weitere Fragen auf. In dieser Hinsicht muss es Transparenz geben.“

Das Video, auf das er sich bezieht, wurde von der Trump-Kampagne während einer Anhörung an diesem Donnerstag gezeigt. Das Überwachungsmaterial wurde am Wahltag in Georgiens größtem Stimmenauszählung Zentrum aufgenommen.

Eine Anwältin, die sich freiwillig für die Trump-Kampagne gemeldet hat, sagte in der Anhörung aus.

„Nach Zeugenaussagen republikanischer Beobachter, ist da eine Dame mit blonden Zöpfen, sie kommt, um anzukündigen: ‚Wir hören jetzt mit dem Zählen auf, alle gehen nach Hause‘,“ sagte Jackie Pick.

Nachdem die republikanischen Beobachter gegangen waren, blieben vier Wahlhelfer zurück.

Und sie zählten unbeobachtet weiter, ohne Aufsicht, nicht öffentlich Einsehbar, wie es ihr Gesetz vorsieht, bis etwa ein Uhr morgens“, sagte Pick.

Wahlzettel werden normalerweise nicht verborgen unter einem Tisch gelagert

Um etwa 23 Uhr zogen die Mitarbeiter Kisten mit Wahlzetteln unter einem mit Stoff bedeckten Tisch hervor.

„Also was machen diese Wahlzettel dort getrennt von allen anderen Wahlzetteln? Und warum werden sie nur dann ausgezahlt, wenn der Ort ohne Zeugen ist“, fragte Pick.

Pick fügte hinzu, dass entsprechend der Aufnahmen die Stimmzettel normalerweise in der Ecke aufbewahrt werden oder durch die Vordertür kommen, es sei eine ungewöhnliche Vorgehensweise, sie unter einen bedeckten Tisch zu legen.

Sie sagte, jede Maschine könne etwa 3.000 Stimmzettel pro Stunde verarbeiten, und es seien mehrere Maschinen im Raum, was eine weitere Frage aufwirft.

Also rechnen Sie nun nach, wie viele Wahlzettel gingen in diesen zwei Stunden durch diese Maschinen während niemand dort war um gemäß der Gesetze und Vorschriften Zählung zu Beobachten?“

Momentan führt Biden mit weniger als 12.000 Stimmen gegenüber Trump in Georgia. Es ist unklar, ob die ohne Aufsicht ermittelten Stimmen für Trump oder Biden waren.

Zwei Wahlverantwortliche in Georgia bestritten einige Behauptungen aus der Trump-Kampagne. Sie behaupteten, niemand habe die Wahlbeobachter gebeten, zu gehen oder zu bleiben, aber sie erklärten nicht, warum die Stimmzettel unter dem verdeckten Tisch hervorgeholt wurden, nachdem die Wahlbeobachter weggegangen waren.

Der Artikel erschien zuerst in The Epoch Times „Georgia Governor Calls for Signature Audit“ (deutsche Übersetzung jm).